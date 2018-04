Atletica: Giulia Dani incanta San Biagio, tempo record nei 300 metri ostacoli

TREVISO Un’altra prestazione da record per Giulia Dani. Ieri, sabato 28 aprile, a San Biagio di Callalta, nella prima giornata dei campionati provinciali cadetti di società, la quindicenne di Trevisatletica ha corso i 300 ostacoli in 44”1.

Giulia, nell’occasione, ha migliorato nettamente il record personale stabilito nel 2017 (46”05), realizzando anche la decima prestazione italiana all-time di categoria. Nessuna coetanea, in Italia, ha corso così velocemente in questo primo scorcio di stagione. Allenata da Rolando Zuccon e dall’ex azzurra degli ostacoli alti, Mary Massarin, Giulia è in una fase di grande progresso, tanto che sembra alla portata anche la miglior prestazione italiana di categoria: il 43”49 realizzato da Ilaria Verderio nel 2012. Nella stessa gara, progressi anche per Mihaela Burlacu (Atl. Pederobba), scesa a 46”2. Dani e Burlacu sono scese in pista anche oggi, a Vedelago, nella seconda giornata della rassegna, correndo gli 80 ostacoli rispettivamente in 12”3 e 13”4. La doppia rassegna provinciale under 16 ha offerto, sabato a San Biagio di Callalta, anche il risultato della vedelaghese d’origine vietnamita, Nhi Tran Tam, autrice di un eccellente 10”1 negli 80 metri. Domenica, a Vedelago, doppietta da applausi per Alice Moret (Atl. Ponzano): 12.81 nel peso e 37.80 nel giavellotto. Due primati personali nella stessa mattinata, con un miglioramento complessivo di oltre un metro. Da segnalare inoltre il 13”6 di Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) nei 100 ostacoli.