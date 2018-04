Atletica, a Mogliano l'apertura provinciale su pista: Ganz e Dani, ostacoli d'oro

MOGLIANO VENETO Partenza con il botto per la stagione provinciale su pista. Domenica a Mogliano, due grandi prestazioni nei 300 ostacoli. Il cadetto Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) è sceso a 39” netti, la coetanea Giulia Dani (Trevisatletica) l’ha imitato con un eccellente 45”4. Entrambi sono primati personali e candidano Riccardo e Giulia per una stagione da protagonisti anche a livello nazionale. Da segnalare anche il bel progresso di un’altra cadetta, Alice Moret (Atl. Ponzano), arrivata a 38.52 nel giavellotto. Quasi 500 atleti in pista per una riunione valida per il Trofeo Giovanile Veneto, oltre che per il campionato provinciale di società. Miglior debutto per l’annata in pista non poteva esserci. E mercoledì sera nuovo appuntamento, allargato al settore assoluto: al campo di San Lazzaro, a Treviso, è in programma una riunione interamente dedicata alle staffette 4x100.

RISULTATI. MASCHILI. Cadetti. 1000: 1. Michele Stefanel (Nuova Atl. Tre Comuni) 2’57”4, 2. Alì Chakir (Atl. Valdobbiadene) 2’59”2. 300 hs: 1. Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) 39”0, 2. Luca Mantellato (Atl. Montebelluna) 43”6. Triplo: 1. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 12.22, 2. Nicholas Longo (Atl. Montebelluna) 11.95. Giavellotto: 1. Nicholas Longo (Atl. Montebelluna) 42.91, 2. Davide Pierobon (Nuova Atl. Roncade) 37.61. Ragazzi. 60: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 8”1, 2. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 8”2. Alto: 1. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 1.48, 2. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 1.46. Peso: 1. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 12.87, 2. Tommaso Veldhuyzen (Atl. Stiore Treviso) 10.80. Marcia (2000 m): 1. Alessio Favaretto (Trevisatletica) 12’16”7, 2. Martino Bressan (Vittorio Atletica) 12’24”7. FEMMINILI. Cadette. 1000: 1. Anna Salvadori (Atl. Ponzano) 3’23”8, 2. Eva Casagrande (Atl. Silca Conegliano) 3’31”6. 300 ostacoli: 1. Giulia Dani (Trevisatletica) 45”4, 2. Mihaela Burlacu (Atl. Pederobba) 48”0. Triplo: 1. Lia Menel (Atl. Pederobba) 9.86, 2. Anna Secco (Trevisatletica) 9.58. Giavellotto: 1. Alice Moret (Atl. Ponzano) 38.52, 2. Valentina Soligon (Nuova Atl. Tre Comuni) 29.80. Ragazze. 1000: 1. Jennifer De Rosa (Trevisatletica) 3’28”2, 2. Beatrice Buso (Trevisatletica) 3’35”8. 60 hs: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 9”9, 2. Cecilia Feltrin (Atl. Ponzano) 10”2. Lungo: 1. Matilde Spessotto (Atl. Ponzano) 4.46, 2. Silvia Filippetto (Atl. Pederobba) 4.15. Vortex: 1. Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso) 40.34, 2. Anna Fontana (G.A. Vedelago) 39.21.