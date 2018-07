Atletica, Mondiali U20: il Veneto chiude col 6° posto del trevigiano Gatto nei 3000 siepi

TREVISO I Mondiali under 20 di Tampere si chiudono, per il Veneto, con il sesto posto di Giovanni Gatto nei 3000 siepi. Il trevigiano dell’Us Quercia Trentingrana corre in 8’52”09, migliorando il personale di circa 4 secondi e diventando il nono italiano di sempre per la categoria juniores. L’allievo di Fulvio Maleville è anche il primo degli atleti europei in una classifica che premia soprattutto l’Africa. “Non mi aspettavo un tempo così – ammette Gatto – Mi sentivo bene e ho cercato di gestire la gara, poi nell’ultimo chilometro ne avevo anche per superare avversari. Gli africani non li ho tenuti in considerazione, troppo forti. Io ho fatto la mia gara. Questo risultato apre parecchie strade e lo dedico al mio tecnico Fulvio Maleville e a Pierino Endrizzi: senza di loro non sarei qui”.