Atletica: a Pederobba prove multiple nel segno di Pierobon e Dani

PEDEROBBA Le prove multiple hanno assegnato i titoli provinciali giovanili. Circa 160 atleti, delle categorie cadetti e ragazzi, si sono dati battaglia, nel fine settimana, sulla pista di Onigo di Pederobba, dando prova in molti casi di un’ottima versatilità.

Davide Pierobon (Nuova Atletica Roncade) si è imposto nell’esathlon cadetti con 3.639 punti: miglior risultato, l’1.72 in alto. Giulia Dani (Trevisatletica) ha dimostrato di non essere brava solo negli ostacoli, dominando il pentathlon cadette con 3.589 punti (e un bel 12” netti sulle barriere alte). Alessandro Vanzella (Atletica Stiore Treviso) ha confermato i pronostici nel tetrathlon ragazzi, realizzando 2.852 punti. Elisa Cavaleri (Atletica Mogliano) non ha infine avuto rivali nel tetrathlon ragazze, dove, avvicinando la barriera dei 3000 punti (2.913), ha nettamente staccato tutte le avversarie. Ottima l’organizzazione dell’Atletica Pederobba, coadiuvata dal Comitato provinciale della Fidal.