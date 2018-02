Cross di Villorba: a sorpresa trionfano Marco Pettenazzo e Rebecca Lonedo

VILLORBA Il campionato regionale assoluto di cross riscrive le gerarchie. Domenica, a Villorba, vittorie in campo assoluto per Marco Pettenazzo (Cus Padova) e Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina), che non erano mai saliti sul gradino più alto del podio nelle due precedenti gare (Galliera Veneta e Vittorio Veneto).

Pettenazzo, atleta da pista più che da cross, ha dominato sui 10 chilometri della prova maschile, precedendo nettamente l’inedito Marco Pesavento (Gsa Asiago) e Giacomo Esposito (Silca Ultralite). Gara con poca storia anche in campo femminile, dove la favorita Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) ha mancato la terza vittoria stagionale, facendosi precedere dalla Lonedo e da Michela Zanatta (Atl. Ponzano). Riccardo Martellato (Gs Fiamme Oro) e Margherita Mescolotto (Athl. Club Firex Belluno) si sono imposti, con ampio margine, nella categoria juniores. Lothar Antonio Bezzon (Cus Padova), al fotofinish su Alberto Frigo (Fondazione M. Bentegodi), e Margherita De Mattia (Atl. Mogliano), in volata su Martina Faggin (Vis Abano) hanno invece trionfato nella categoria allievi. In apertura di mattinata, passerella giovanile per le società della provincia di Treviso. Nel complesso, un evento riuscito su un percorso nuovo di zecca e a tratti anche molto suggestivo. Applausi per l’Atletica Villorba. Il campionato regionale assoluto di cross tornerà il 4 marzo a Cartigliano (Vicenza), con la conclusione della rassegna di società e l’assegnazione dei titoli veneti individuali.