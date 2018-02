La campionessa Sara Simeoni ospite della Festa dell’atletica veneta “over 35” a Vedelago

VEDELAGO Master in passerella domenica 18 febbraio a Fanzolo di Vedelago. Il ristorante “Antica Postumia”, a partire dalle 10, ospiterà la Festa dell’atletica regionale a livello “over 35”.

Un momento che vuole celebrare una realtà in continua crescita, alla quale il Comitato regionale della Fidal dedica grande attenzione. Durante la festa, aperta a tutti gli atleti e le società master del Veneto, saranno premiati gli atleti che più si sono distinti durante la stagione da poco conclusa: i medagliati ai campionati internazionali, i campioni italiani, gli atleti che hanno stabilito una miglior prestazione italiana di categoria o che hanno fatto parte della rappresentativa veneta al Trofeo delle Regioni. Non mancherà neppure uno spazio per le società, con un occhio di riguardo per i team che, nel corso della scorsa stagione, si sono classificati ai primi sei posti nei campionati di società o che hanno vinto i campionati regionali di società su pista e nel cross. Verranno inoltre eletti gli atleti master (uomo e donna) dell’anno 2017, che saranno premiati nella Festa dell’atletica regionale, in programma il 24 marzo a Borgoricco (Padova). Tra gli ospiti, la grande Sara Simeoni. Il weekend dell’atletica trevigiana proporrà anche un altro appuntamento a livello giovanile: alla palestra di via Manzoni a Vedelago, è infatti in programma una tappa del Giocainsieme per esordienti B e C. Gli atleti saranno impegnati in un’attività di gioco all'insegna del “corri e lancia”. Organizza il Gruppo Atletica Vedelago. Inizio alle 10.