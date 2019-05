Atletica, societari allievi: a Vittorio Veneto progressi per Brugnolo e Conte

Triplo femminile da applausi nella giornata inaugurale della prima fase veneta dei campionati italiani allievi di società. Sabato, sul rinnovato anello, di Vittorio Veneto, nuovo primato personale outdoor per l’ancora 15enne Greta Brugnolo (Atletica Riviera del Brenta), atterrata a 12.33 (+0.2), venti centimetri oltre il vecchio primato, datato 2018. Seconda Zoe Tessarolo (Atletica Vicentina), a sua volta miglioratasi sino a 12.09 (+0.6). Bel progresso anche per la padovana Emily Conte (Corpolibero Athletics Team), arrivata a 56.47 nel martello. Non aveva mai superato la soglia dei 50 metri. Nei 100, bella sfida tra Nazareno Sacchetto (Gs Fiamme Oro Padova) e Davide Giambellini (Atl. Vicentina): 11”04 contro 11”07. Il campione italiano cadetti 2019 dei 300 ostacoli, Riccardo Ganz (Team Treviso), ha debuttato in 14”61 (+0.2) nei 110 ostacoli. Francesca Dalla Pozza (Atl. Vicentina) si è imposta nei 1500 in 4’43”91. Applausi infine per la 4x100 dell’Atletica Vicentina, formata da Carlo Santacà, Enrico Balsemin, Davide Guidolin e Davide Giambellini, che ha fermato il cronometro a 42”61 (43”13 per il quartetto delle Fiamme Oro). Rinviata per il maltempo la seconda giornata, prevista oggi: sarà recuperata in data da destinarsi.

RISULTATI. 1^ GIORNATA. ALLIEVI. 100 (-0.3): 1. Nazareno Sacchetto (Gs Fiamme Oro Padova) 11”04, 2. Davide Giambellini (Atl. Vicentina) 11”07. 400: 1. Colin Bonato (Atl. S. Biagio) 50”68. 1500: 1. Nicolò Bedini (Atl. San Biagio) 4’11”84. 2000 siepi: 1. Luca Bettini (Atl. Mogliano) 6’35”03. 110 ostacoli: 1. Riccardo Ganz (Team Treviso) 14”61 (+0.2), 2. Filippo Antonio Nicoletti (Assindustria Sport Padova) 14”96 (+0.3). Triplo: 1. Nicola Pozza (Atl. Vicentina) 13.47 (+1.3). Disco: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 44.85. Giavellotto: 1. Michele Damiani (Lib. Valpolicella Lupatotina) 54.17. 4x100: 1. Atl. Vicentina A (Santacà, Balsamin, Guidolin, Giambellini) 42”61, 2. Gs Fiamme Oro Padova A (Bagheri, Gasparella, Salvo, Sacchetto) 43”13. ALLIEVE. 100 (+0.7): 1. Martina Guizzon (G.A. Bassano) 12”37, 2. Elena Baccarin (Vis Abano) 12”59. 400: 1. Giulia Dani (Trevisatletica) 59”50. 1500: 1. Francesca Dalla Pozza (Atl. Vicentina) 4’43”91, 2. Marta Durante (Atl. Ponzano) 4’47”91. 2000 siepi: 1. Anita Francis (Atl. Vicentina) 7’44”34. 100 hs (-0.7): 1. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 14”47, 2. Gioia Scopel (Ana Atl. Feltre) 14”50, 3. Giulia Dani (Trevisatletica) 14”70 (+0.5). Alto: 1. Mariasole Muraro (Atl. Vicentina) 1.61. Triplo: 1. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 12.33 (+0.2), 2. Zoe Tessarolo (Atl. Vicentina) 12.09 (+0.6). Peso: 1. Alice Moret (Atl. Ponzano) 12.46. Martello: 1. Emily Conte (Corpolibero Athletics Team) 56.47. 4x100: 1. Atl. Vicentina A (Muraro, Barattini, Migliozzi, Fortunato) 49”33, 2. Assindustria Sport Padova A (Ferro, Moro, Rizzuto, Tagliavini) 50”93.