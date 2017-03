Atletica, lanci invernali: Terruzzi fa doppietta a Montebelluna

MONTEBELLUNA Doppietta di Leonardo Teruzzi, a Montebelluna, nel campionato provinciale invernale di lanci. Il cadetto della Stiore Treviso si è imposto nel giavellotto (40.43) e nel disco (29.75). Due titoli anche per Valdobbiadene, con la cadetta Anna Dalla Costa nel disco (26.71) e la ragazza Jamyla Bet nel vortex (36.14), e per Pederobba, con Davide Groppo e Martina Rebellato primi nel martello (rispettivamente 21.33 e 23.37).

Applausi anche per la cadetta Laura Trevisan (Ponzano Elanders), vicina ai 12 metri nel peso (11.88). A San Biagio di Callalta, dov’erano di scena gli esordienti, due titoli per il Running Team Conegliano, leader con Tommaso Samogin (palla) e Marco Altinier (vortex). Un centinaio di esordienti B e C impegnati nel ”Lanciansieme”. Una domenica all'insegna dello sport che ha premiato ancora una volta i giovani sportivi della Marca. I risultati. MONTEBELLUNA (11/03). Maschili. Cadetti. Peso: 1. Filippo Peruch (Lib. Vittorio Veneto) 11.39, 2. Davide Buziol (Ponzano Elanders) 11.18. Disco: 1. Leonardo Teruzzi (Stiore Treviso) 29.75, 2. Samuele Menegazzo (Pederobba) 29.03. Martello: 1. Davide Groppo (Pederobba) 21.33, 2. Iacopo Piccolotto (Pederobba) 16.50. Giavellotto: 1. Leonardo Teruzzi (Stiore Treviso) 40.43, 2. Nicolas Delton (Ponzano Elanders) 38.53. Ragazzi. Peso: 1. Samuele Murador (S. Biagio) 10.55, 2. Lorenzo Fiorindo (Trevisatletica) 10.43. Vortex: 1. Antonio Milicevic (Vedelago) 51.10, 2. Daniele Gazzola (Vedelago) 42.22. Femminili. Cadette. Peso: 1. Laura Trevisan (Ponzano Elanders) 11.88, 2. Alice Moret (Ponzano Elanders) 10.82. Disco: 1. Anna Dalla Costa (Valdobbiadene) 26.71, 2. Alessia Pivato (Montebelluna Veneto Banca) 24.39. Martello: 1. Martina Rebellato (Pederobba) 23.37, 2. Giada Ballestrin (Pederobba) 20.17. Giavellotto: 1. Alessia Pivato (Montebelluna Veneto Banca) 28.82, 2. Alice Moret (Ponzano Elanders) 25.09. Ragazze. Peso: 1. Anna Giacomin (Roncade) 8.96, 2. Francesca Bergamin (Montebelluna Veneto Banca) 8.30. Vortex: 1. Jamyla Bet (Valdobbiadene) 36.14, 2. Giovanna Vittoria Pivesso (Lib. Vittorio Veneto) 35.78. RISULTATI COMPLETI

SAN BIAGIO DI CALLALTA (12/03). Maschili. Esordienti A. Palla: 1. Tommaso Samogin (Running Team Conegliano) 11.02, 2. Mohammed Chakir (Valdobbiadene) 10.87. Vortex: 1. Marco Altinier (Running Team Conegliano) 38.38, 2. Mohammed Chakir (Valdobbiadene) 33.52. Femminili. Esordienti A. Palla: 1. Anita Nalesso (Stiore Treviso) 10.05, 2. Elisa C. Schmalbach (Trevisatletica) 9.69. Vortex: 1. Irene Secco (Trevisatletica) 23.75, 2. Margherita Tessariol (Montebelluna) 23.6