Vedelago premia con una targa il presidente del Gruppo Atletica

n riconoscimento per l’impegno profuso in tanti anni di attività sportiva: è quello che è stato consegnato mercoledì sera nel corso del consiglio comunale di Vedelago a Mario Righetto, presidente del Gruppo Atletica Vedelago.

Una vita spesa per lo sport, ed in particolare per l’atletica, che da anni occupa un posto di rilievo tra le proposte sportive vedelaghesi. Così recita la targa consegnata a Righetto, assieme ad una medaglia con il logo del Comune: «L’amministrazione e nome di tutta la cittadinanza esprime stima e riconoscenza per aver realizzato una meravigliosa realtà sportiva, per averla resa grande, riconosciuta e premiata ad ogni livello, una realtà fondata sui valori fondamentali dello sport e della vita, una realtà che ha saputo valorizzare giovani ragazzi e ragazze, una realtà che ha messo prima di tutto le persone».