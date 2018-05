Lab 2018: vincono i Bandits, nuova sconfitta per i Barbers

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO I Bandits Ponte di Silvano Paro conquistano la vittoria sul campo dei Barbers Blu Fioi Ponzano, dopo che per metà partita sembrava che si protraesse fino al fotofinish. Nella prima ripresa di gioco, i Bandits segnano subito due punti, raggiunti però immediatamente dai Barbers. Stesso discorso dicasi per il secondo inning, che si chiude sul punteggio di 4 a 4. Nel quarto attacco, la formazione di Paro segna ben 5 punti, lasciando i ragazzi in blu a 0 e portandosi sul 9 a 4. Segnano altri 5 punti tra il quinto e sesto, tenendo a bada le mazze dei ragazzi di Merola, concedendo loro un solo punto. La partita termina con il punteggio di 14 a 5 in favore dei Bandits. I Barbers restano ancora a zero vittorie nel 2018.