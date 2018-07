Nuoto: Barbara Pozzobon è medaglia d'oro alla coppa del mondo in Canada

MASERADA SUL PIAVE La “caimana del Piave” torna a colpire e lo fa a modo suo, conquistando l’oro in una gara difficilissima ed estenuante, la Traversata di 32 km del lago Saint Jean svoltasi sabato 28 luglio nella provincia del Quebec, in Canada, seconda tappa del circuito di coppa del mondo di granfondo.

Una rivincita incredibile per Barbara Pozzobon, la nuotatrice trevigiana delle Fiamme Oro, che torna sulla scena di una gara dove un anno fa si era dovuta accontentare dell’argento (bruciata nelle bracciate finali da Martina Grimaldi), andando a toccare il traguardo a 07:35:20 dopo essere stata in testa praticamente fin dall’inizio, nonostante le condizioni ambientali avverse: pioggia torrenziale, raffiche di vento e mare estremamente mosso hanno infatti complicato e rallentato l’avanzata dei nuotatori, tanto che un anno fa le prime tre classificate (Grimaldi, Pozzobon e Franco) arrivarono al traguardo in meno di sette ore.

Unica a dar filo da torcere all’atleta di Maserada sul Piave, la giovanissima francese Morgane Dornic, classe 1998, arrivata seconda a venti secondi di distanza, seguita poi dall’argentina Pilar Geijo (07:55:22). Ritirata l’altra argentina, Cecilia Biagioli, principale concorrente della Pozzobon, che aveva battuto nella precedente tappa, la Maratona Santa Fè – Coronda svoltasi lo scorso febbraio. Fuori dal podio le altre italiane in gara, Alice Franco, quarta con 07:59:34, e Elena Lionello, ritirata. Per Barbara la soddisfazione di vincere la prima medaglia internazionale con la divisa delle Fiamme Oro, insieme al “collega” Edoardo Stochino, primo classificato tra i maschi con il tempo di 07:10:52, che ha battuto al fotofinish il canadese Xavier Desharnais (07:10:53) e il tedesco Alexander Studzinski (07:10:59). Prossima tappa in calendario, la maratona sul lago Ohrid in Macedonia, in programma a fine agosto, che le darà l’opportunità di vincere la classifica finale del Circuito, in cui al momento è in testa con un argento e un oro, e di difendere così il titolo di miglior fondista del mondo conquistato lo scorso anno.