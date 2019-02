Nuoto, Barbara Pozzobon pronta per il secondo round in Argentina

Secondo round in Argentina per Barbara Pozzobon. Dopo la vittoria, domenica scorsa a Santa Fè, della 45^ Santa Fe Coronda, la nuotatrice delle Fiamme Oro sarà di nuovo in acqua domani a Rosario alle 15,30 locali (19,30 italiane) per la 21^ edizione del Maratón Acuático “Ciudad de Rosario”, seconda tappa del Fina Ultramarathon World Series 2019.

Ancora una volta la poliziotta trevigiana di Usd Hydros sarà l’unica italiana ed europea tra le nove donne in gara, che si sfideranno nelle acque del fiume Paranà (secondo fiume più lungo del Sudamerica) in un circuito a triangolo di 15 km ricavato all’altezza del ponte Rosario-Victoria, tra gli stabilimenti balneari “La Florida” (punto di partenza e di arrivo) e “Rambla Catalunya”. La concorrenza principale per la venticinquenne fondista di Maserada sul Piave verrà dalle atlete argentine, complessivamente sette ai blocchi di partenza, tra le quali spiccano Cecilia Biagioli, già vincitrice un anno fa della Santa Fe Coronda (proprio davanti a Barbara), e Pilar Geijo e Romina Imwinkelried, rispettivamente seconda e terza classificata nella gara di domenica scorsa. Allo stesso modo ricorreranno, tra i maschi, gli italiani Francesco Ghettini (Marina Militare), Simone Ercoli e Edoardo Stochino (Fiamme Oro), protagonisti insieme a Pozzobon dello straordinario poker azzurro nel Rio Coronda.

Prima di lasciare il capoluogo santafesino per trasferirsi a Rosario, nei giorni scorsi Barbara ha incontrato la comunità veneta locale per portare il saluto della città di Treviso e gli omaggi dell’Amministrazione Comunale, tra cui una bandiera del Leone di San Marco, scambiata, per l’occasione, con la bandiera civile argentina a strisce orizzontali azzurre e bianche. Una responsabilità da ambasciatrice che oggi Barbara onora non solo in qualità di veneta nel mondo, ma anche di campionessa mondiale in carica di nuoto in acque libere.