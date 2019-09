Ennesimo trionfo per Barbara Pozzobon: arriva il 2° oro consecutivo alla Capri-Napoli

Barbara Pozzobon vittoriosa alla 54^ edizione della Maratona del Golfo Capri Napoli. L’atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, tesserata USD Hydros, nella giornata di sabato ha centrato la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo nella storica manifestazione campana di acque libere, nuotando i 36 km che separano l’isola di Tiberio dal Golfo di Partenope in 7 ore e 25 minuti. Barbara, 26 anni il prossimo 17 settembre, ha chiuso così in bellezza la gara finale di Coppa del Mondo Fina Ultramarathon Swin Series, dopo aver conquistato in Argentina la medaglia d’oro a Santa Fe e la medaglia d’argento a Rosario.