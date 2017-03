I Barbers lanciano la sfida al titolo 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche per i Barbers di Ponzano, ieri sera è arrivato il momento di riprendere un po' di confidenza con il terreno di gioco, nei limiti del possibile date le temperature ancora piuttosto basse. Grazie a nuovi ingressi nel roster per il 2017 e l'ottima regular season 2016, i ragazzi di Ponzano saranno sicuramente fra i protagonisti della nuova stagione. Gli avversari sono di tutto rispetto, a cominciare dai campioni in carica del Treviso e ai due volte vincitori LAB Padova88. Quest'anno il campionato saranno suddiviso in due division: Adige e Piave. Della prima, fanno parte i già citati Padova88, i terzi classificati 2016 Rebels Mirano, i vice campioni 2015 Drunk Balls Badia, gli Estense Ferrara e due new entry: i Rovigo Elite e i Wizards Villafranca. Della seconda, invece, oltre ai Barbers e ai vincitori 2016 Treviso, ci saranno anche i vice campioni 2014 Bandits, i Libertas Fenice Venezia, gli Sharks Conegliano e la novità degli Avengers Aviano. Un campionato che sicuramente regalerà spettacolo e divertimento per giocatori e spettatori. ​