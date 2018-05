Baseball Serie B: i Blu Fioi Ponzano sfidano la Nuova Pianorese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le sfide più' emozionanti della serie B Domenica 27 Maggio 2018 si giocano a Ponzano dove la giovanissima squadra locale dei Blu Fioi Ponzano, interamente composta da atleti del proprio settore giovanile affronta in due gare la "corazzata" Pianoro una squadra esperta con un ruolino di marcia di sole vittorie Il Roster dei Blu Fioi Ponzano Veneto AMODIO-BARLETTA-BETTIOL-BIANCHIN-COGO-CROSATO-DE LA ROSA -DE LOS SANTOS SOTO -DUPRE'-FACCHIN-FAVARO-GOMEZ BELLIARD -GOMEZ -HODZIC- LOPEZ FORTUNA-MALOSSO-MILAN-MONTAGNER.NOAL-PEREZ CRUZ -RAMIREZ - SCANDIUZZI TONON-VASQUEZ -ZAMBON per informazioni www.blufioi.it il campo si trova in Piazzale Donatori-Avis Aido . GARA UNO ORE 11 - GARA DUE ORE 15.30 INGRESSO LIBERO