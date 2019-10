Vittorio Veneto, nasce la prima squadra di basket femminile: domenica l'esordio

Parte il basket femminile a Vittorio Veneto. Domenica 28 ottobre alle 11 nella palestra Pontavai prima partita in casa della squadra di basket femminile giovanile dell'associazione Pallacanestro Vittorio Veneto. Si tratta di un incontro del campionato under 16 femminile provinciale: a sfidare le rossoblù vittoriesi il Fenice Basket Venezia. Per la prima volta nei suoi 36 anni di storia, la Pallacanestro Vittorio Veneto schiera una squadra femminile in un campionato ufficiale.

A comporre il team delle Falcons Girls, una ventina di ragazze e giovani donne tra i 12 e i 17 anni (nate tra 2002 e 2007). Da settembre 2018 l'allenatore Ennio Piccin e la viceallenatrice Mirella Balliana hanno iniziato a preparare le atlete: dopo un anno di costanza e di sforzi, sono pronte ad affrontare il primo campionato, che sarà comunque anzitutto occasione per fare esperienza, e per fare squadra. «Siamo orgogliosi di completare il panorama della pallacanestro a Vittorio Veneto con il basket femminile, dopo la maschile e il minibasket – dichiara il presidente dell'A.P. Vittorio Veneto Massimo Cettolin- Ringrazio gli allenatori Piccin e Balliana per l'impegno e soprattutto ringrazio le nostre atlete, che hanno scelto di cimentarsi nello sport più bello del mondo. Contiamo che dopo di loro arrivino altre, a partire dalle bambine delle nostre squadre di minibasket, per cominciare a sognare di avere tra qualche anno anche una 'squadra senior' femminile».

E' ancora possibile aggiungersi alla squadra delle Falcons Girls: gli allenamenti sono il martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30 in palestra Pontavai e il lunedì al palazzetto di piazza Aldo Moro dalle 17.30 alle 19. Il costo è di 330 euro per un anno di attività sportiva.