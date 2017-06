Il Basket Oderzo torna a vincere: è campione regionale Under13 Elite

ODERZO Si è concluso nelle scorse ore il campionato giovanile Under 13 Elite. Dopo ventidue partite della fase di qualificazione e altre otto della seconda fase, ad aggiudicarsi il titolo regionale sono stati i ragazzi del Basket Oderzo, guidati da coach Matteo Gambarotto e Daniele Baratella superando nel girone decisivo la concorrenza di formazioni come Reyer, Martellago, Pall. Treviso, Virtus Pd, Vigodarzere, Petrarca e Junior RDB.

Decisivo per la vittoria del titolo regionale il successo interno conquistato per 71-52 sul Petrarca Padova, che è valso l'undicesima vittoria della seconda fase e il primato in classifica. Un risultato davvero molto importante, sottolineato anche dalle congratulazioni del presidente di Fip Veneto, Roberto Nardi.