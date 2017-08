Basket Serie D: l'Olimpia Sile si prepara all'inizio della nuova stagione

Qualche volto nuovo e molta voglia di far bene in casa OlimpiaSile per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie D 2017/2018. Come riportato dal sito della Pallacanestro Olimpia di Carbonera, la società trevigiana, salutata la stella Bernardi, ha scelto come guida tecnica un cavallo di ritorno per il suo progetto di crescita: la prima squadra è stata infatti affidata al giovane tecnico Martino Schiavinato, reduce da tre stagioni a Paese culminate con una promozione nel 2016 nella finalissima con l'Este.

Di sicuro interesse anche i nuovi arrivi del mercato che si uniscono ad un promettente gruppo di propri under (Florian, Bergo, Asin, Possagno, Gabbin) e ad nucleo di senior confermati davvero coeso formato da Pranzo, Facchinetto, Tempesta, Marini; Bettiol e Ceron. Coach Schiavinato ha portato con sé da Paese la guardia classe 1987 Mattia Sartor, tiratore esperto della categoria e arma tattica importante in molte situazioni, e il cavallo di ritorno Jacopo Portello, ventiduenne ala piccola reduce da una buona stagione in doppia cifra di punti (11.3 a gara) e chiamato ad essere un elemento chiave in casa OlimpiaSile.

Il reparto lunghi è stato puntellato con l'ala forte classe 1991 Filippo Guerra, reduce da una stagione a Roncade (C Silver) dove nonostante il minutaggio limitato si è sempre fatto trovare pronto. Giocatore multidimensionale, può giocare sia fronte che spalle a canestro e si completa bene con il confermato Ceron. Ultimo arrivo è il pivot Nicola Gobbo, ventunenne ex Quinto dotato di buona presenza fisica e rapidità. Cresciuto nel settore giovanile targato Marcon-Mogliano, Gobbo ha bisogno di confermare quanto di buono già fatto intravedere l’anno scorso a Quinto. Un organico giovane e determinato quello dell’OlimpiaSile, che comincerà il raduno il 21 agosto e che punta a prepararsi al meglio in vista del difficile campionato di serie D 2017/2018.