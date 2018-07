Nasce il nuovo Basket Mogliano: arriva Lazzaro e Terrin

MOGLIANO VENETO Sarà un anno con tante novità per il Basket Mogliano. E per introdurle nel migliore dei modi non potevano mancare i primi due botti del mercato. La società biancoblù infatti è orgogliosa di annunciare che per la prossima stagione faranno parte del roster due “top player” per il campionato di Promozione: Luca Lazzaro e Francesco Terrin. Per Francesco Terrin​, ala classe 1988, reduce dalla stagione in serie D a Pieve di Soligo, si tratta di un ritorno a casa, essendo cresciuto proprio a Mogliano. Giocatore di assoluta qualità, Francesco ha vestito le maglie di Casier e Conegliano, arrivando anche a giocare nell’attuale C Gold nella città del Cima. Una carriera da oltre 1000 punti segnati e soprattutto una grande energia che sarà un’ulteriore incentivo per la stagione biancoblù.

Dopo invece appena un anno di lontananza torna a Mogliano Luca Lazzaro, ala grande classe 1990. Un gradito ritono per la società, dopo le esperienze positive nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017. Ora per Luca una nuova ed entusiasmante sfida: provare a riportare Mogliano dove l’aveva lasciata due stagioni fa, assieme a Terrin e agli giocatori che verranno annunciati nei prossimi giorni. Lazzaro ha vestito le maglie di JesoloSanDonà, Marcon, Spresiano, Ormelle, e nell’ultima stagione è stato protagonista della grande scalata del Basket Salzano alla serie C Silver, vincendo il campionato di serie D.

Due novità che si affiancano a una grande certezza: coach Filippo Campanini che rimane alla guida della Prima Squadra anche per la prossima stagione. Per lui sarà la terza annata sulla panchina moglianese, a conferma dell’ottimo feeling e del grande lavoro svolto in queste annate.