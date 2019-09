Basket, Roncade sbanca Pieve di Soligo e si aggiudica il 2° torneo "GD Dorigo"

Come da previsioni, la “veterana” Roncade di coach Fabrizio Geromel asfalta le neo-promosse Joint&Welding Feltre (67-43 nella prima semifinale) e GD Dorigo Pieve (77-52 nella finale) e si aggiudica il 2° quadrangolare di pallacanestro “GD Dorigo” di Pieve di Soligo, quest’anno aperto a quattro squadre di Serie C Silver. A chiudere il cerchio delle partecipanti, oltre alle tre venete, la friulana Humus Sacile che, dopo aver ceduto ai padroni di casa nella seconda semifinale (66-61 per Pieve), ha sottratto al Feltre il terzo posto (69-58 nella finalina).

Nel complesso un torneo di “rodaggio” per tutti, con Roncade apparsa decisamente più avanti nella condizione (fisica e mentale) e le debuttanti Pieve di Manuel Pennazzato e Feltre di Damiano Scanu ancora con qualche dubbio da fugare prima dell’avvio del campionato di C Silver (28-29 settembre), mentre Sacile ha dimostrato tutta la propria solidità offensiva. Tra i migliori di questa due-giorni di Pieve di Soligo voluta dal main-sponsor del Basket Pieve ‘94, da citare il capitano di Roncade, Francesco Seno (premiato con il trofeo “GD Dorigo” nella foto), Pietro Balzano (GD Dorigo Pieve), Mattia Galli (Humus Sacile) e Nicola Camazzola (J&W Feltre).