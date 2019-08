Il 7 e 8 settembre a Vicenza scatta il torneo Internazionale "Andrea Palladio"

Il Trofeo "Andrea Palladio" torna a Vicenza per il terzo anno consecutivo, in una versione rinnovata e ancora più importante. Quest'anno infatti l'evento, organizzato dalla Pallacanestro Araceli Vicenza in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Vicenza, la Federazione Italiana Pallacanestro e l'agenzia Veritas832, si trasforma in un quadrangolare dal sapore internazionale. Saranno De' Longhi Treviso, Alma Trieste, Virtus Roma e la formazione austriaca dei Kapfenberg Bulls ad animare le giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Vicenza in Via Carlo Goldoni. Un quartetto di livello super, con tre piazze italiane di grande tradizione e una straniera dall'indubbio valore.



Addirittura una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, insieme a uno Scudetto, nel palmarès della Virtus Roma, tornata nel palcoscenico che meglio le si addice (quello della Serie A) proprio al termine dell'ultima stagione. Così come ha da pochissimo riabbracciato il massimo campionato Treviso, piazza che vive di pallacanestro, dove tra il 1992 e il 2007 si sono festeggiati 5 Scudetti, 8 trionfi in Coppa Italia e 4 in Supercoppa Italiana. Sarà tra le protagoniste del prossimo torneo di Serie A anche Trieste, tornata tra le grandi nel 2018 (anno in cui è arrivato anche il titolo di Campione d'Italia Dilettanti) e altra formazione dalla storia gloriosa, con una finale di Coppa Korac raggiunta nel 1994 dalla Stefanel di coach Tanjevic, nella quale giocavano campioni del calibro di Bodiroga, Gentile e Fucka. Decisamente nobile anche il palmarès del Kapfenberg, vincitore di sei titoli nazionali in Austria, gli ultimi nel 2017 e 2018. Sarà anche un'occasione ghiotta per vedere in azione, alle loro primissime uscite, i nuovi acquisti delle quattro formazioni partecipanti. Al torneo, che ha tra i suoi sponsor anche l'azienda trevigiana Sport System, non mancheranno tanti ospiti importanti e degli eventi collaterali. Tra questi, la tradizionale sfida del tiro da tre punti tra alcuni giocatori delle squadre stesse, e una gara di tiro che coinvolgerà due spettatori tra il pubblico.



IL PROGRAMMA. Di seguito il programma degli incontri:

Sabato 7 settembre:

ore 17.30: Alma Trieste vs Virtus Roma

ore 19.45: De' Longhi Treviso vs Kapfenberg Bulls

Domenica 8 settembre:

ore 17.30: finale 3°/4° posto

ore 19.45: finale 1°/2° posto



INFO BIGLIETTI. Il biglietto valido per un'intera giornata di gare avrà il costo di 15 euro (10 euro per gli under 12), ma ci sarà la possibilità di acquistare anche un mini abbonamento valido per tutte le partite del torneo, al costo di 25 euro (15 euro per gli under 12). Le prevendite sono già aperte: per tutte le info su gruppi e prenotazioni: luigipozza@gmail.com, vgasta@tin.it.