Treviso dimentica il ko con la Fortitudo: Cagliari al tappeto (72-87)

La De Longhi espugna il campo della Dinamo Cagliari (72-82) nella quarta giornata del campionato di serie A2. La reazione dei ragazzi di coach Menetti, dopo la deludente sconfitta interna con la Fortitudo, arriva già nel primo dei due turni da giocare in trasferta (dopo Cagliari domenica si va a Cento). I sardi reggono nei primi due quarti (20-15 al primo intervallo e 38-43 alla pausa lunga) e poi non impensieriscono più la Tvb. In doppia cifra Burnett (16 punti), Alviti e Wayns (15), Antonutti (14).

