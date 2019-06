Finale playoff De Longhi-Capo d'Orlando: Treviso sogna il ritorno in serie A1

Inizia domani al Palaverde alle 21.00 la Finale Play Off di Serie A2, con la sfida inedita tra la De' Longhi Treviso Basket e la Benfapp Capo d'Orlando. Due squadre che arrivano alla finale rispettando il pronostico della "griglia" play off che le vedeva rispettivamente testa di serie n° 1 (Treviso seconda ad Est) e n°2 (Capo d'Orlando seconda a Ovest), entrambe con ruolini di marcia di tutto rispetto, viste le 19 vittorie consecutive dei siciliani, imbattuti nei play off, e le 21 vittorie nelle ultime 24 partite giocate dei veneti. TVB è alla prima finale di A2 della sua storia. Nei play off Capo d'Orlando ha eliminato, sempre per 3-0, Ravenna, Biella e Bergamo, la De' Longhi Treviso ha eliminato 3-2 Trapani, 3-0 Rieti e 3-1 Treviglio. Squadra al completo per coach Menetti, ad eccezione dei "lungodegenti" Lombardi e Tomassini. Si preannuncia il tutto esaurito al Palaverde, ultimi biglietti in vendita oggi a Sant'Antonino (12-14.30 e 17-20.30), on line e nei punti vendita.

IL CALENDARIO

Gara1 Palaverde, Villorba (Tv) - Martedì 11 giugno ore 21.00

Gara2 Palaverde, Villorba (Tv) - Giovedì 13 giugno ore 20.45

Gara3 PalaFantozzi- Capo d'Orlando - Lunedì 17 giugno, ore 20.45

Gara4 (EV.) PalaFantozzi- Capo d'Orlando - Mercoledì 19 giugno, ore 20.45

Gara5 (EV.) Palaverde, Villorba (Tv) - Domenica 23 giugno, ore 18.00

ARBITRI GARA1 Bartoli, Dori e Raimondo

EX Davide Bruttini, centro di Capo d'Orlando, lo scorso anno ha vestito la maglia di Treviso Basket

MEDIA Diretta SportItalia (canale 60 digitale terrestre e 225 del satellite), che trasmetterà in diretta tutte le partite di finale play off. Diretta video su LNP TV in web streaming su abbonamento (www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti e interviste post gara in diretta sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Differita tv martedì 12 ore 22.30 su TeleNordest (canale 19 digitale terrestre).