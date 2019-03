Treviso continua la marcia e batte Imola (76-84)

Dopo la bella vittoria con Montegranaro di sette giorni fa, la De Longhi Treviso continua la marcia a suon di vittorie e batte Imola (76-84) nella prima delle due trasferte in terra romagnola (la prossima domenica prossima a Forlì). Mai in discussione la supremazia della formazione trevigiana. Sugli scudi la prova di Logan, autore di ben 32 punti (con un superlativo 9 su 14 da tre). Bene anche Tessitori ed Eric Lombardi (autori di 17 ed 11 punti e 6 rimbalzi ciascuno). In vetta resta la Fortitudo Bologna che ha annientato la Bakery Piacenza con un torrenziale 98-64.

