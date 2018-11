Domenica al Palaverde il derby De' Longhi-Tezenis Verona

Domenica, 4 novembre, alle 18.00, TVB torna al Palaverde dopo due trasferte per la 6° giornata del Campionato di A2 (girone Est) che presenta il derby veneto con la Tezenis Verona. Per la De' Longhi TVB finora 6 punti nelle prime 5 partite, nell'ultima giornata ko in terra emiliana con la Baltura Cento. Per gli scaligeri 4 punti con due vittorie in cinque gare, ma delle tre sconfitte due (tra cui l'ultima in casa con Piacenza), si sono verificate all'"ultimo tiro". Si preannuncia quindi un match di alto spessore e grande equilibrio, tra due delle formazioni più attrezzate del girone.

MINUTO DI SILENZIO Verrà osservato un minuto di silenzio alla memoria di Gilberto Benetton, grande appassionato di basket, colui che ha fondato il Palaverde, la "casa" di TVB. Nei Supercentrali, nel suo posto "storico" da dove assisteva alle partite delle sue squadre, verrà deposto in memoria un mazzo di fiori prima del minuto di silenzio.

Infermeria: Oltre a Giovanni Tomassini, ancora in rieducazione per l'infortunio al ginocchio, sarà out anche capitan Antonutti per la frattura di una costola sofferta domenica scorsa a Cento, sarà fuori tre settimane.

Arbitri: Noce, Centonza e Patti

Media: diretta in video streaming sul web, grazie a LNP TV per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com), differita martedì alle 20.45 su TeleNordest (canale 19 ddt). Aggiornamenti e conferenza stampa post partita live sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

DICHIARAZIONI Coach Massimiliano Menetti: "Domenica finalmente torniamo in campo nel nostro Palaverde, carichi e desiderosi di giocare una partita piena di energia e sacrificio. Affrontiamo Verona il cui roster già da sè dimostra la forza e le ambizioni della squadra, quindi il nostro compito sarà ancora più difficile.” Domani alle 14.00 in diretta sulla pagina Facebook di Treviso Basket la diretta della conferenza stampa prepartita di coach Menetti.