Il motomondiale arriva al centro guida sicura “Alle cave” con Enea Bastianini e Manuel Pagliani

Venerdì 11 maggio 2018 a partire dalle ore 16:00 presso la pista “Alle Cave” di Vittorio Veneto i due piloti del Team Leopard (Campione in carica di Moto3), Enea Bastianini e Manuel Pagliani saranno i protagonisti di un pomeriggio dedicato alle due ruote. Durante l’evento correranno in pista anche il team dei ragazzi di Ohvale, le minimoto made in Veneto adatte anche per far avvicinare i più giovani a questo sport in modo più sicuro. In questa cornice Enea e Manuel spiegheranno ai giovanissimi come affrontare nel modo più corretto e sicuro il mondo delle due ruote e sveleranno i segreti del mestiere, dividendo il mondo della pista da quello stradale, sottolineando quali sono i pericoli e come evitarli. L’evento è organizzato da Parchettificio Garbelotto, sponsor dei due piloti: la famiglia Garbelotto da sempre è appassionata delle due ruote e supporta i giovani piloti come Manuel ed Enea accompagnandoli nella loro carriera sportiva. Per info: Marco Lucchese: +39 0438 580348 Elisa Milanese: +39 348 0915446