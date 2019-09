Bebe Vio campionessa del Mondo di fioretto per la terza volta di fila

Bebe Vio fa tris. La fiorettista di Mogliano Veneto ha vinto per la terza volta consecutiva il titolo mondiale di fioretto ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica nella categoria B.

La prima volta fu in Ungheria, a Eger, nel 2015, due anni fa fu la volta di Roma, il terzo alloro è arrivato oggi a Cheongju in Corea. Gara perfetta per l’atleta veneta che ha dominato la fase a gironi con 6 vittorie e nessuna sconfitta e poi ha lasciato davvero le briciole alle rivali negli assalti ad eliminazione diretta, non concedendo a nessuna di arrivare in doppia cifra di stoccate e chiudendo la finale per l’oro con un perentorio 15-5 sulla cinese Xiao Rong. «Sono contenta perché non è facile confermarsi - è il commento a caldo della campionessa del Mondo -. Passano gli anni, cambiano le avversarie ed è sempre più difficile e per questo anche più divertente. Io sto lavorando per cambiare e migliorare la mia scherma ed i risultati dicono che stiamo facendo un buon lavoro. La gara di oggi non è stata facile, soprattutto in semifinale quando ho incontrato la russa Vasileva che mi aveva sconfitto nella tappa di Coppa del Mondo a Kyoto. Poi in finale ho affrontato la cinese Xiao ma io sono più abituata a confrontarmi con un'altra sua compagna di squadra, quindi le prime stoccate sono state utili per conoscerla bene. Peccato per la stoccata decisiva che in realtà è arrivata per via di un cartellino rosso che l'arbitro ha dato a lei: non ho esultato come avrei voluto, ma l'importante è il risultato».

Questa sera cena con i genitori e le compagne e poi subito concentrazione alla gara a squadre di fioretto femminile in programma domenica. «Arriviamo da campionesse in carica e dobbiamo fare bene - dice Bebe Vio -. E' la gara a cui tengo tantissimo perché ci divertiamo nel tirare insieme a Lory (Loredana Trigilia) ed ad Andrea (Mogos, ndr). Non sarà una passeggiata, ma ce la metteremo tutta come al solito». L'Inno di Mameli risuona quindi al Grand Plaza Hotel della città sudcoreana, sancendo il primo oro della spedizione azzurra che al termine della terza giornata conta un bottino di cinque medaglie. Ad incrementarlo, infatti, oggi sono giunte, oltre alla medaglia d'oro di Bebe Vio, anche quelle di bronzo portate in dote da William Russo e Consuelo Nora.