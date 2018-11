Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo di fioretto 2018

«Un poker storico, e non è certo finita qui. Bebe è già over the top e tutto il Veneto è orgoglioso di lei». Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l’ennesima vittoria della campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio che, vincendo la gara di coppa del mondo di fioretto di Tbilisi, ha raggiunto la matematica certezza di aver vinto la Coppa del Mondo 2018.

Nelle scorse ore Bebe ha vinto la gara di fioretto femminile, categoria B nella tappa che segnava l’avvio della fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dopo un inizio di giornata piuttosto facile, Bebe ha dovuto faticare in semifinale contro la cinese Jingjing Zhou, superandola per 15-9. In finale è poi arrivato il successo con il netto punteggio di 15-5 contro la russa Irina Mishurova, sua storica rivale. «Dobbiamo tutti ringraziare questa ragazza fenomenale – conclude Zaia – per i trionfi sportivi, ma soprattutto per la lezione di vita che invia al mondo intero con la sua forza, i suoi sorrisi, il suo ottimismo, la sua mentalità vincente, tanto in pedana che fuori».