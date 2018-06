Il capitano è il capitano: dopo cinque anni insieme, Bellomo rinnova con la Came Dosson

CASIER Arriva finalmente anche una delle conferme più attese tra i tifosi della Came Dosson: anche per la prossima stagione capitan Bellomo vestirà la maglia biancoblu. Per Erick, autore quest'anno di una seconda parte di campionato da grande protagonista, è alla quinta stagione consecutiva tra le fila della Came.



Il presidente sul rinnovo: "Un rinnovo arrivato facilmente, Erick rappresenta la Came: un ragazzo eccezionale, serio, un grande professionista che lavora sodo per raggiungere gli obbiettivi personali e di squadra, il nostro capitano". Le parole del capitano: "Per la quinta stagione consecutiva potrò ancora sentire il piacere di entrare in campo con la maglia della Came Dosson. Dopo tanti indimenticabili momenti vissuti qui con voi, di gioia e difficoltà, si parte per una nuova stagione con la voglia di migliorare sempre. Ci rivedremo presto!".