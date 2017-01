Campo dello stadio Monigo congelato: Benetton-Gloucester si disputa in Ghirada

TREVISO I teloni protettivi che erano stati sistemati sul terreno di gioco, per preservarlo dalle temperature polari di questi giorni, sono serviti purtroppo a poco: il terreno dello stadio Monigo, questo pomeriggio, era ancora completamente congelato. Presso l'impianto avrebbe dovuto svolgersi la gara tra Benetton rugby e Gloucester, gara che si disputerà regolarmente presso la Ghirada, in uno dei campi d'allenamento dei "Leoni" alle ore 17. Si tratta della prima volta nella storia in cui la compagine trevigiana disputa una gara a livello europeo in Ghirada. Ai tifosi che avevano acquistato il biglietto sarà rimborsato interamente il tagliando o allo Stadio Monigo per i ticket fisici, o tramite le normali procedure di rimborso online per gli acquisti nelgli store digitali.

IL COMUNICATO UFFICIALE The kick-off of today's Challenge Cup, Round 5 match between Benetton Treviso and Gloucester Rugby has been delayed until 17.00 (local time). Following consultation between the referee, Thomas Charabas of France, and both clubs, it was decided that a part of the playing surface at the Stadio Comunale di Monigo was not fit for the fixture to go ahead as scheduled at 15.00. It was then agreed to move the Pool 1 match to a World Rugby-approved 4G pitch within the Stadio Comunale di Monigo complex with a later kick-off time of 17.00. EPCR would like to thank all parties, including the Gloucester Rugby supporters who have travelled to Treviso, for their understanding and patience.