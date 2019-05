Benetton-Munster, Leoni all'appuntamento con la storia (ore 16 diretta su Dazn)

Con il successo sulle Zebre Rugby, avvenuto lo scorso weekend a Parma, i Leoni hanno conquistato uno storico accesso alle Final Series di Guinness PRO14. Gli uomini di coach Crowley, che vedranno come prossimo loro avversario la Red Army del Munster Rugby, hanno così lasciato nella mattinata di venerdì Treviso per volare sino a Shannon in compagnia dei propri partner commerciali e del Benetton Rugby Supporters Club. La gara andrà in scena a Thomond Park domani pomeriggio alle ore 15 locali (16 italiane). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro gallese Nigel Owens insieme agli assistenti Ben Whitehouse e Dan Jones. Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN.

Lo staff tecnico biancoverde recupera Tavuyara e Zanon e cambia 4 pedine rispetto al XV schierato lo scorso sabato contro le Zebre. Le scelte vedono la linea dei trequarti occupata da Jayden Hayward ad estremo mentre sulle ali agiranno Ratuva Tavuyara e Monty Iaone. Il reparto dei centri sarà composto dalla coppia Marco Zanon e Luca Morisi. Mediana affidata a capitan Tommaso Allan e Dewaldt Duvenage. Il reparto degli avanti vedrà la prima linea formata da Nicola Quaglio, Luca Bigi e Marco Riccioni. In seconda ci sarà Marco Lazzaroni ad affiancare Federico Ruzza. Chiuderanno il pack i flanker Sebastian Negri, Abraham Steyn insieme al numero 8 Toa Halafihi.

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Marco Zanon, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan (C), 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi, 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio

A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Derrick Appiah, 18 Tiziano Pasquali, 19 Irné Herbst, 20 Dean Budd, 21 Tito Tebaldi, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Tommaso Benvenuti, Ignacio Brex, Marco Fuser, Ornel Gega, Nasi Manu, Ian McKinley, Giovanni Pettinelli, Luca Sperandio, Cherif Traore, Federico Zani

Arbitri: Nigel Owens (WRU)

Assistenti: Ben Whitehouse (WRU) e Dan Jones (WRU)

TMO: Ian Davies (WRU)

LIVE – La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN