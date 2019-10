I Leoni scelti per la gara contro gli Ospreys (diretta Dazn dalle 20.35)

Terza giornata di Guinness PRO14 e seconda trasferta consecutiva per i Leoni che questa mattina voleranno in Galles. Gli uomini di coach Crowley sabato sera ore 19:35 (20:35 italiane) affronteranno gli Ospreys al Liberty Stadium di Swansea. Il match trasmesso su DAZN sarà diretto dal fischietto irlandese Frank Murphy e dai suoi assistenti Gwyn Morris e Simon Rees.

Staff tecnico che, eccezione fatta per il pilone Borean ed il mediano di apertura Rizzi, conferma il gruppo che lo scorso weekend aveva affrontato Connacht. Il XV iniziale dei Leoni vedrà quindi sulle ali Leonardo Sarto e Monty Ioane, a chiudere il triangolo allargato ad estremo ci sarà Luca Sperandio. Reparto dei centri composto da Ignacio Brex e capitan Alberto Sgarbi. In mediana Luca Petrozzi sarà affiancato da Ian Keatley. Il pacchetto di mischia vedrà in prima linea i piloni Cherif Traore, alla sua 50esima presenza in maglia biancoverde, e Michele Mancini Parri insieme al tallonatore Engjel Makelara. Seconda linea composta dalla coppia Niccolò Cannone e Marco Fuser. In terza linea agiranno i flanker Marco Lazzaroni e Giovanni Pettinelli, chiuderà il reparto degli avanti il numero 8 Toa Halafihi.

Benetton Rugby:

15 Luca Sperandio, 14 Leonardo Sarto, 13 Ignacio Brex, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Luca Petrozzi, 8 Toa Halafihi, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Marco Lazzaroni, 5 Marco Fuser, 4 Niccolò Cannone, 3 Michele Mancini Parri, 2 Engjel Makelara, 1 Cherif Traore

A disposizione: 16 Tomas Baravalle, 17 Damiano Borean, 18 Filippo Alongi, 19 Lodovico Manni, 20 Charly Trussardi, 21 Ian McKinley, 22 Antonio Rizzi, 23 Joaquin Riera

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Marco Barbini, Dewaldt Duvenage, Hame Faiva, Ornel Gega, Irné Herbst, Michele Lamaro, Eli Snyman, Ratuva Tavuyara, Marco Zanon

Nazionali: Tommaso Allan, Tommaso Benvenuti, Dean Budd, Simone Ferrari, Jayden Hayward, Nasi Manu, Luca Morisi, Sebastian Negri, Tiziano Pasquali, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Braam Steyn, Tito Tebaldi, Federico Zani, Alessandro Zanni.

Arbitro: Frank Murphy (IRFU)

Assistenti: Gwyn Morris (SRU) e Simon Rees (SRU)

Citing Commissioner: Ray Wilton (SRU)

TMO: Olly Hodges (IRFU)