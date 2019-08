Benetton rugby in ritiro a Calalzo dal 19 al 24 agosto

Al termine delle cinque settimane di preparazione svolte presso il centro sportivo “La Ghirada”, il Benetton Rugby dal 19 al 24 agosto si sposterà a Calalzo di Cadore per il tradizionale ritiro pre-campionato. Scelto per il terzo anno consecutivo per le strutture e le condizioni climatiche ideali, il comune bellunese situato nel cuore delle Dolomiti Cadorine sarà la sede di un’importante fase del pre-stagione biancoverde.

I Leoni di coach Crowley alloggeranno presso l’Hotel Ferrovia ed il programma delle giornate vedrà il gruppo coinvolto in attività di team building finalizzate al consolidamento delle relazioni interpersonali e dell’identità di squadra. A ciò si uniranno appuntamenti ed iniziative con gli sponsor biancoverdi che faranno da contorno al ritiro, tra queste la visita di lunedì mattina al negozio Ottica Demenego di Calalzo e la serata organizzata dall’amministrazione comunale giovedì 22 agosto in Piazza IV Novembre alle ore 20:30.