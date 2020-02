Callum Braley sarà un nuovo giocatore del Benetton Rugby

In vista della prossima stagione il Benetton Rugby è lieto di ufficializzare la sottoscrizione del contratto sino al 30 giugno 2022, con opzione per un terzo anno, con il giocatore Callum Edward Braley attualmente in forza al Gloucester Rugby. Mediano di mischia classe 1994, dinamico, dotato di ottime skills e buona visione tattica, Braley inizia a giocare nel St Mary’s Old Boys RFC a Bristol, sua città natale. Nel 2012 il passaggio al Bristol Rugby dove a soli 17 anni fa il suo esordio in British and Irish Cup contro i Cornish Pirates. Nel giro delle nazionali giovanili inglesi sin dall’Under 16, nel 2013 viene selezionato per partecipare sia all’IRB Junior World Championship che al Sei Nazioni di categoria. Entrambe le competizioni vedono l’Inghilterra di Braley vittoriosa. L’anno successivo il risultato è il medesimo nell’IRB Junior World Championship, con Callum capitano della propria nazionale; alle spalle della Francia si conclude invece il Sei Nazioni.

Al termine della stagione lascia Bristol per passare in Premiership e trasferirsi al Gloucester Rugby club in cui milita sino ad oggi, fatta eccezione una breve parentesi trascorsa all’Hartpury College (squadra facente capo all’università nel Gloucestershire in cui Braley ha compiuto gli studi, ndr). Al momento con i Cherry and Whites, Callum vanta 102 presenze, 60 punti e la vittoria dell’European Rugby Challenge Cup nel 2015. Per lui anche una meta messa a segno proprio contro i Leoni nell’edizione 2016/2017 della Challenge Cup.

Infine le sue origini italiane, il nonno materno siciliano di Ribera (Agrigento), consentono ad O’Shea, ex CT della Nazionale Italiana, di convocarlo al raduno in preparazione del Sei Nazioni 2019. L’esordio di Braley con l’Italia avviene poi ad agosto dello stesso anno a Dublino contro l’Irlanda in occasione del primo dei tre test match pre Coppa del Mondo in Giappone; competizione alla quale Callum partecipa scendendo in campo contro Canada e Sud Africa. Attualmente impegnato nel Sei Nazioni, sono 6 i caps in azzurro del neo Leone.

«Sono molto entusiasta di poter giocare dalla prossima stagione per il Benetton Rugby. Dopo aver parlato con il direttore sportivo Pavanello e con coach Crowley, per me è stato facile e chiaro comprendere la vision del club. Seguo già da tempo i progressi della squadra e sono convinto che stia andando nella giusta direzione. Il progetto in cui la società è impegnata è ciò in cui volevo essere coinvolto, non vedo l’ora di entrare a fare parte del mondo biancoverde e cominciare la mia avventura con il Benetton Rugby»: ha dichiarato Callum Braley.

Il direttore sportivo Antonio Pavanello si è così espresso: «Ragionando su un progetto a medio e lungo termine, l’inserimento di Braley rappresenta una delle novità in vista della prossima stagione. Parliamo di un giocatore internazionale, nel giro della Nazionale Italiana e con i giusti requisiti per età ed esperienza. Braley è un mediano di mischia dotato di leadership che ci consente di tenere alta la competizione interna e ci ha ben impressionato sia nelle partite disputate con Gloucester che in azzurro. Callum permette inoltre di ringiovanire il reparto mantenendo l’equilibrio tra giocatori italiani e stranieri, cosa importante anche per il bene della nostra Nazionale Maggiore».