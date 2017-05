Benetton Rugby Camp: l'estate in Ghirada sarà dedicata alla palla ovale e ai bambni

TREVISO Il centro sportivo de “La Ghirada” apre le porte al Benetton Rugby Camp. Quest’estate il club biancoverde darà la possibilità ai bambini ed alle bambine di età compresa tra gli 8 e i 14 anni di divertirsi giocando e scoprendo il mondo del rugby. Tutto ciò avverrà a stretto contatto con i giocatori e gli allenatori della prima squadra insieme a quelli del settore giovanile.

DOVE E QUANDO

Il Benetton Rugby Camp si terrà dal 16 al 22 Luglio. L’appuntamento per tutti i campers è per il 16 luglio 2017 presso il centro sportivo de “La Ghirada”, strada del Nascimben 1/b – Treviso, presso i campi da basket tra le ore 8.30 e le 10.30. La Ghirada – Città dello Sport costruita dalla Famiglia Benetton nel 1982 alle porte di Treviso, è aperta a tutti, 365 giorni all’anno: 22 ettari di spazio dedicato allo sport, con la possibilità di praticare differenti discipline in un contesto sano, pulito, adatto specialmente ai giovani ed alle famiglie. Il centro sportivo è provvisto di: 3 palestre, 6 campi da rugby, 3 campi scoperti di basket e volley, 2 campi da beach volley, 1 piscina scoperta oltre ad avere un parco giochi per bambini, una foresteria ed un ristorante.

CHECK-IN

Tutti i campers dovranno presentarsi a La Ghirada, Strada del Nascimben 1/b – Treviso, presso Campi Basket tra le 8.30 e le ore 10.30 del 16 Luglio 2017.

LA GIORNATA TIPO

7.30 Sveglia

8 Colazione

9 Arrivo Daily Campers

9.15 Inizio Attività Sportiva

12.30 Pranzo

13.45 Relax

15.30 Ripresa Attività Sportiva

17.15 Snack

19. Daily Campers Liberi

19.30 Cena

21 Attività serali

22.30 Buona notte

CHIUSURA

Il Camp terminerà il 22 Luglio 2017 alle ore 19.00 dopo le premiazioni. Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

LE FORMULE DI PARTECIPAZIONE

Due le formule di partecipazione, oltre alla tradizionale daily camper sarà possibile usufruire anche di quella full time (max 50 persone) comprendente il pernottamento presso la foresteria del centro sportivo de “La Ghirada”.

QUOTE INDIVIDUALI

Formula Full Time Camp

Arrivo domenica 16 alle 9 e partenza sabato 22 alle 19 (6 notti): euro 445,00/partecipante.

Agevolazioni (non cumulabili):

Sconto del 5% per fratello/sorella al seguito.

Sconti particolari sulla quota di partecipazione di ogni iscritto saranno riservati per iscrizioni superiori ai cinque partecipanti appartenenti al medesimo gruppo.

La quota di partecipazione comprende:

Pernottamento presso la foresteria

Colazione, pranzo, merenda pomeridiana e acqua minerale durante gli allenamenti

T-shirt del Camp, pantaloncino, cappellino, zainetto, diploma e gadget

Attività sportive e animazioni serali

Copertura assicurativa infortuni durante le attività

Formula Day Camp

Da domenica 16 al sabato 22, dalle ore 09.00 alle 19.00: euro 225,00/partecipante (pranzo giornaliero compreso)

Pranzo, merenda pomeridiana e acqua minerale durante gli allenamenti

T-shirt del Camp, pantaloncino, cappellino, zainetto, diploma e gadget

Copertura assicurativa infortuni durante le attività

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Giovanni Grespan: tel 0422 324344. Mail g.grespan@benettonrugby.it