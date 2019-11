Benetton Rugby torna in campo a Monigo: super sfida contro i Cardiff Blues

Seconda gara casalinga consecutiva per i Leoni che sabato pomeriggio allo stadio Monigo ore 16 affronteranno i Cardiff Blues. Gli uomini di coach Crowley, dopo i due incontri di Heineken Champions Cup contro Leinster e Northampton, tornano quindi in Guinness Pro14. La competizione internazionale vede al momento i biancoverdi al quinto posto della conference B ad appena sette lunghezze da Connacht ed Edimburgo che con 19 punti condividono la terza e quarta posizione. 10 punti invece per i Cardiff Blues che inseguono.

Il match sarà diretto dall’arbitro irlandese Andrew Brace che verrà assistito da Manuel Bottino e Paul Haycock. Il XV iniziale dei Leoni vedrà sulle ali Ratuva Tavuyara e Monty Ioane, a chiudere il triangolo allargato ad estremo ci sarà Jayden Hayward. Reparto dei centri composto da Ignacio Brex e capitan Alberto Sgarbi. In mediana Tommaso Allan sarà affiancato da Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia vedrà in prima linea i piloni Nicola Quaglio e Marco Riccioni insieme al tallonatore Hame Faiva. Seconda linea tutta sudafricana composta dalla coppia: Irné Herbst ed Eli Snyman. In terza linea agiranno i flanker Marco Lazzaroni ed Abraham Steyn, chiuderà il reparto degli avanti il numero 8 Toa Halafihi.

Formazione e info utili

15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi, 7 Abraham Steyn, 6 Marco Lazzaroni, 5 Eli Snyman, 4 Irné Herbst, 3 Marco Riccioni, 2 Hame Faiva, 1 Nicola Quaglio. A disposizione: 16 Federico Zani, 17 Cherif Traore, 18 Tiziano Pasquali, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Tito Tebaldi, 22 Ian Keatley, 23 Luca Sperandio. Indisponibili: Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Dean Budd, Angelo Esposito, Simone Ferrari, Ornel Gega, Michele Lamaro, Engjel Makelara, Nasi Manu, Luca Morisi, Sebastian Negri, Alessandro Zanni, Marco Zanon.

Arbitro: Andrew Brace (IRFU). Assistenti: Manuel Bottino (FIR) e Paul Haycock (IRFU). Citing Commissioner: Alberto Recaldini (FIR). TMO: Brian MacNeice (IRFU). La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvCAR. Le biglietterie dello Stadio Monigo saranno aperte dalle 14:30, orario di apertura dei cancelli, compatibilmente con le indicazioni della Questura di Treviso. Babysitting gratuito con Polpetta per i bambini dai 2 ai 10 anni. Dalle ore 15 i bimbi avranno la possibilità di partecipare ai laboratori ed alle attività con lo staff di Oro Basilico.