Ennesima riconferma per il Benetton Rugby: anche Bigi sarà ancora un Leone a lungo

TREVISO Il Benetton Rugby ha comunicato la sesta conferma in vista della prossima stagione sportiva, si tratta del tallonatore classe ’91 Luca Bigi. Cresciuto rugbisticamente nelle giovanili del Rugby Viadana fa il suo esordio in A2 con il Rugby Reggio, squadra della sua città, nel 2011. Dopo le successive due stagioni in Eccellenza con il club emiliano passa a vestire nel 2014/2015 la maglia del Petrarca Padova, stagione nella quale si mette in evidenza sino a conquistare la convocazione della Nazionale Emergenti per partecipare alla Tbilisi Cup 2015. Dopo un solo anno in bianconero arriva il suo passaggio definitivo in Benetton Rugby con cui ad oggi ha collezionato 46 presenze.

Le sue qualità di tallonatore abbastanza mobile e dotato di un preciso lancio gli hanno consentito di guadagnarsi anche la convocazione in azzurro da parte del CT Conor O’Shea. Il tecnico della Nazionale Maggiore lo fa esordire da titolare nel match disputato contro la Scozia in occasione del tour estivo 2017, confermandolo dal primo minuto nei successivi due incontri contro le Fiji e l’Australia.

Convocato lo scorso novembre per prendere parte ai Crèdit Agricole Cariparma Test Match viene schierato dall’inizio in tutte e tre le sfide disputate contro Fiji, Argentina e Sudafrica diventando uno dei punti di forza della mischia azzurra. “La felicità di poter fare ancora parte di questo gruppo è impagabile. I passi in avanti ed i risultati degli ultimi periodi determinano la professionalità e la dedizione che ognuno mette a disposizione per un obiettivo comune: essere il miglior Treviso di sempre” – si è espresso così l’atleta biancoverde dal ritiro della Nazionale con la quale parteciperà al NatWest 6 Nazioni.

Queste le dichiarazioni del DS Pavanello: “Luca è arrivato da noi due anni e mezzo fa provenendo dal campionato d’Eccellenza, in queste stagioni è cresciuto molto facendo dell’impegno e del sacrificio due suoi punti di forza. In questa maniera è stato abile a ritagliarsi il suo spazio sia qui a Treviso sino a diventare uno dei punti fissi, che in Nazionale Maggiore con la quale al momento ha collezionato 6 presenze”.