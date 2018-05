Benetton Rugby: il Ds Pavanello e il Team Manager Ceccato confermati fino al 2020

TREVISO Benetton Rugby è lieto di comunicare la definizione dello staff manageriale annunciando i prolungamenti di contratto del direttore sportivo Antonio Pavanello e del team manager Enrico Ceccato sino al 30 giugno 2020. Nato ad Agordo il 13 ottobre 1982, Pavanello nella sua carriera ha vestito le maglie del Rugby Rovigo e del Benetton Rugby. Storico capitano per ben 6 delle 10 stagioni trascorse da Leone, Antonio ha indossato 224 volte la maglia biancoverde così divise: 94 Eccellenza, 76 Guinness PRO12, 54 Champions Cup ed essendo così il nono giocatore con più presenze di sempre con il Benetton Rugby.

Seconda linea arrivata a Treviso nell’estate del 2005, è stato nazionale giovanile dall’U17 ed Emergenti e proprio dal 2005 al 2014 ha collezionato 23 caps con la Nazionale Maggiore Italiana. Laureato in Architettura a Venezia, nel 2014 ha conseguito a Roma l’MBA Master in Diritto e Management dello Sport. Pavanello inoltre dalla passata stagione è referente FIR all’interno del board del Guinness PRO14.

“Dopo 13 anni al Benetton Rugby, da giovane atleta a capitano della Prima Squadra per poi diventarne Direttore Sportivo, è un onore e sono molto felice di continuare il mio percorso in questa società” ha dichiarato il ds biancoverde Pavanello. “Ringrazio il Presidente Zatta per la vicinanza e la fiducia che mi ha mostrato in questi anni, ringrazio Enrico (Ceccato, ndr) che sin dal primo momento è stato un importante supporto lavorativo e non solo, ed infine tengo a ringraziare l’intero management che ogni giorno fa il possibile per mettere in condizione la parte sportiva di rendere al massimo. In queste tre stagioni con analisi ed una precisa progettualità abbiamo dato vita ad un progetto che anno dopo anno ha dato i suoi frutti e che soprattutto in una stagione come quella appena terminata fornisce ulteriori stimoli per continuare e per migliorarsi ogni giorno di più”

Enrico Ceccato, nato a Treviso il 24 luglio 1986 e cresciuto nel Rugby Paese, è stato anche lui ex tallonatore e Leone biancoverde dal 2005 al 2014 collezionando 82 presenze: 28 Eccellenza, 36 Guinness PRO12 e 16 Champions Cup; oltre che vestire le maglie delle nazionali giovanile e della Emergenti. Passato alla Femi CZ Rugby Rovigo Delta nel 2014 ha chiuso lì la sua carriera da atleta per poi essere richiamato dal club e ricoprire dall’estate del 2015 il ruolo di team manager. Nel suo palmares Enrico conta insieme al direttore sportivo Pavanello: 4 Scudetti, 1 Coppa Italia ed 1 Supercoppa Italiana.

Queste le dichiarazioni di Ceccato: “Sono contento della fiducia che la società ha rinnovato nei miei confronti. Stiamo svolgendo un buon lavoro e sono soddisfatto dei risultati ottenuti, andiamo ogni giorno di più verso un rugby maggiormente professionale e l’intento è quello di migliorare sotto tutti gli aspetti, non soltanto tecnici, che girano attorno ad una realtà di alto livello come la nostra. Infine sono felice di poter continuare a lavorare al fianco di Antonio con il quale già dagli anni in cui giocavamo insieme abbiamo creato un’ottima intesa”.

“Con Antonio ed Enrico ultimiamo i prolungamenti di contratto in vista delle prossime stagioni sportive. Entrambe pedine fondamentali, protagonisti del progetto che ha preso vita in questi anni e che ci sta dando diverse soddisfazioni. Sin dal primo momento che hanno vestito i panni di manager hanno dimostrato massima serietà e soprattutto di essere all’altezza del ruolo ricoperto. Crediamo fermamente in loro e nel loro operato consapevoli che la strada intrapresa ci condurrà ad ulteriori soddisfazioni nel prossimo futuro” così si è espresso il presidente biancoverde Amerino Zatta.