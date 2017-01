TREVISO Dean Budd, autore di una doppietta nel match giocatosi sabato contro i Glasgow Warriors, analizza la prova dei Leoni. Nonostante una buona prova, la sconfitta è arrivata nel finale dopo una splendida rimonta. E’ stato veramente un peccato.

“Abbiamo lavorato tanto in settimana, credevamo di poterla vincere ed in campo abbiamo dimostrato di poterlo fare. E’ stato un vero peccato perché abbiamo messo parecchio impegno a segnare le tre mete ed a loro è bastato approfittare dei nostri errori”.

Cosa bisogna rivedere in vista dei prossimi match?

“Sicuramente rispetto ai match precedenti è mancata la perfezione in fase difensiva e la precisione nei calci”.

Ci sono aspetti positivi dai quali ripartire per la trasferta di Newport.

“Ci sono diverse cose positive: abbiamo combattuto alla pari contro una delle squadre più forti del torneo oltre ad aver dimostrato che siamo in crescita. Le recenti vittorie ed il match di sabato ne sono una conferma. La trasferta contro i Dragons sarà un altro banco di prova in cui sappiamo che dobbiamo e possiamo fare bene”.

Cosa ti senti di dire ai tifosi per questo 2017?

“Mi sento di ringraziarli per quanto fatto nel 2016, ci auguriamo di crescere insieme e che sia veramente un anno ricco di soddisfazioni per tutti noi”.