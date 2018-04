Dopo l'impresa con il Leinster il Benetton Rugby va in ritiro sulle colline fiorentine

TREVISO Dopo lo storico successo ottenuto pochi giorni fa battendo il Leinster Rugby alla RDS Arena di Dublino, i Leoni martedì pomeriggio partiranno per Fiesole. Come accaduto lo scorso anno, il Benetton Rugby torna in Toscana e sceglie il proprio partner Fattoria di Maiano per trascorrere tre giornate all’insegna degli allenamenti e delle attività di team building in vista della gara contro le Zebre che attende gli uomini di coach Crowley sabato 28 aprile ore 18 allo Stadio Monigo.

Il programma prevedrà l’arrivo nel pomeriggio ed a seguire la cena con le autorità del comune fiorentino. Mercoledì mattina la squadra svolgerà una seduta di allenamento presso lo Stadio Mario Lodigiani e dopo pranzo prenderà il via l’attività di team building utile a consolidare l’intesa di gruppo e rafforzare l’identità di squadra. Il giorno seguente vedrà i Leoni impegnati in un allenamento congiunto con i Medicei Rugby, club locale che dopo essersi aggiudicato il campionato di Serie A nella passata stagione, quest’anno ha fatto il suo esordio in Eccellenza. Infine la squadra nella mattinata di venerdì farà il suo rientro a Treviso. #FattoriadiMaiano2018 sarà l’hashtag ufficiale per restare sempre aggiornato sul ritiro dei Leoni, potrete seguire tutto ciò che accade sui canali ufficiali Benetton Rugby ed Eurosport.

“Siamo felicissimi di poter ospitare per il secondo anno consecutivo alla Fattoria di Maiano, un luogo che si conferma possedere un’atmosfera rigenerante, un club storico di altissimo livello come il Benetton Rugby. Queste tre giornate saranno una grande occasione per promuovere e far conoscere agli amanti di questo sport la nostra cultura e il nostro territorio” queste le dichiarazioni di Francesco Miari Fulcis, proprietario della Fattoria di Maiano. “Siamo felici di tornare e trascorrere un breve ritiro in un esemplare contesto naturalistico come quello del nostro partner Fattoria di Maiano, che teniamo a ringraziare per la possibilità dataci. Saranno tre giorni importanti sia per la preparazione fisica che per lo spirito del gruppo. Sabato 28 aprile contro le Zebre ci attende una gara importante in occasione della quale ci auguriamo di far gioire i nostri tifosi” ha affermato il team manager biancoverde Enrico Ceccato.