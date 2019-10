Benetton Rugby: scelti i 23 Leoni per la sfida contro il Connacht Rugby

Sabato mattina i Leoni di coach Crowley partiranno dall'aeroporto Marco Polo di Venezia per raggiungere Dublino. Giunti nella capitale irlandese, si sposteranno a Galway dove domani sera ore 19:35 locali (20:35 italiane) affronteranno il Connacht Rugby nella seconda giornata di Guinness Pro14.

Il match trasmesso in diretta su Dazn sarà arbitrato dal sudafricano Rasta Rasivhenge, al debutto nella competizione internazionale, assistito da Sam Grove-White e Ian Kenny. Staff tecnico biancoverde che dovrà fare i conti con la squalifica per due settimane di Tavuyara e le assenze di Barbini, Esposito ed Herbst usciti acciaccati dalla gara contro Leinster. Quattro quindi i cambi apportati da coach Crowley rispetto ai 23 selezionati lo scorso weekend. La formazione scelta vedrà ad estremo Luca Sperandio, coadiuvato dalle ali Leonardo Sarto e Monty Ioane. La coppia dei centri sarà composta da Joaquin Riera e capitan Alberto Sgarbi. Confermata la mediana occupata da Ian Keatley e Luca Petrozzi. Il pacchetto di mischia vedrà una prima linea composta dai piloni Derrick Appiah e Michele Mancini Parri con Tomas Baravalle a tallonare. Seconda linea con Niccolò Cannone e Eli Snyman. In terza infine ci saranno Marco Lazzaroni, Giovanni Pettinelli e Toa Halafihi a chiudere il pack.

Questa la formazione con cui dovrebbe scendere in campo il Benetton Rugby: 15 Luca Sperandio, 14 Leonardo Sarto, 13 Joaquin Riera, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Luca Petrozzi, 8 Toa Halafihi, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Marco Lazzaroni, 5 Eli Snyman, 4 Niccolò Cannone, 3 Michele Mancini Parri, 2 Tomas Baravalle, 1 Derrick Appiah. A disposizione: 16 Engjel Makelara, 17 Cherif Traore, 18 Filippo Alongi, 19 Marco Fuser, 20 Lodovico Manni, 21 Charly Trussardi, 22 Ian McKinley, 23 Ignacio Brex. Head Coach: Kieran Crowley. Indisponibili: Marco Barbini, Dewaldt Duvenage, Angelo Esposito, Hame Faiva, Ornel Gega, Irné Herbst, Michele Lamaro, Ratuva Tavuyara, Marco Zanon. Nazionali: Tommaso Allan, Tommaso Benvenuti, Dean Budd, Simone Ferrari, Jayden Hayward, Nasi Manu, Luca Morisi, Sebastian Negri, Tiziano Pasquali, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Braam Steyn, Tito Tebaldi, Federico Zani, Alessandro Zanni. Assistenti dell'arbitro: Sam Grove-White e Ian Kenny. Citing Commissioner: Charles Samson. TMO: Jon Cole. La gara verrà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #CONvBEN