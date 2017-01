Imbarazzante Benetton Rugby: contro gli inglesi del Gloucester finisce 0-41

TREVISO Sabato pomeriggio da dimenticare per la Benetton Rugby che nella sfida valida per il quinto turno di European Rugby Challenge Cup. Contro gli inglesi del Gloucester Rugby, i padroni di casa sono stati travolti da un risultato pesantissimo e inaspettato. La partita, prevista allo Stadio Monigo alle ore di 15.00, a causa delle avverse condizioni del campo di gioco, è stata disputata alle ore 17.00 presso il centro sportivo de “La Ghirada”.

Match che dopo un ping pong di calci iniziale, si sblocca al 7’ con la punizione messa a segno da Laidlaw in seguito ad un fuorigioco commesso dai Leoni. Al 12’ mischia vinta dagli uomini di Crowley e ovale calciato in touche sui 25 metri avversari, la palla viene portata a terra ma un errore nella circolazione alla mano vanifica tutto. Ospiti che rispondono al 18’ con un’incursione laterale, Hook corre lungo la linea e schiaccia in meta, trasforma Laidlaw. Alla mezz'ora la touche rubata dai biancoverdi dà il via al contropiede di Buondonno, purtroppo l’arbitro sostiene che l’ovale sia uscito dal terreno di gioco e ferma tutto. Al 37’ arriva la seconda meta ospite, è il tallonatore Hibbard a siglarla al termine di una maul avanzante, Laidlaw trasforma ancora. Allo scadere di primo tempo, calcio di punizione conquistato dai Leoni, dalla piazzola va Buondonno ma la posizione e la distanza non lo aiutano, il suo piazzato è corto. La prima frazione di gioco si chiude con il Gloucester in vantaggio 0 a 17.



Nella ripresa i biancoverdi vanno vicini alla meta al 54’ ma per il direttore di gara è stato commesso in avanti. Così al 58’ gli inglesi trovano la meta con Scott, il quale riesce ad infilarsi nella linea difensiva dei Leoni, l’apertura Burns trasforma. Al 62’ arriva la doppietta personale per Hibbard, che alla fine della partita verrà nominato man of the match, il calcio di Burns colpisce il palo esterno. Al 68’ altro in avanti commesso dai biancoverdi a ridosso della linea di meta avversaria. Nel finale arrivano due ulteriori mete da parte degli ospiti, ci pensa prima Halaifonua rapido a sfruttare un rimbalzo favorevole ed a tempo praticamente scaduto Twelvetrees, Burn centra i pali. In Ghirada il risultato finale vede i Gloucester Rugby battere il Benetton Rugby 0 a 41. Per i Leoni è l'ennesima sconfitta di una stagione da dimenticare il prima possibile.