Benetton Rugby di nuovo in campo: sfida chiave contro il Grenoble

Dopo la convincente vittoria dello scorso weekend ottenuta in casa contro Agen, domani sera allo Stade des Alpes i Leoni affronteranno Grenoble nell’ultima gara della fase a gironi.

Il match che andrà in scena alle 19.45, verrà diretto dall’arbitro inglese Christophe Ridley, dagli assistenti Luke Pearce e Wayne Falla e trasmesso in diretta su Dazn. Lo staff tecnico biancoverde cambia otto pedine rispetto al XV sceso in campo sabato a Monigo. La formazione dei Leoni vedrà quindi un triangolo allargato formato da Jayden Hayward ad estremo mentre sulle ali agiranno Ratuva Tavuyara e Monty Ioane. La coppia dei centri sarà composta da Marco Zanon e Luca Morisi. Mediana occupata da capitan Tommaso Allan e da Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia vedrà una prima linea formata dai piloni Nicola Quaglio e Simone Ferrari con Tomas Baravalle a tallonare. In seconda linea ci saranno Alessandro Zanni e Federico Ruzza. Chiuderanno il pack i flanker Sebastian Negri, Abraham Steyn insieme al numero 8 Toa Halafihi. A disposizione ci saranno: 16 Hame Faiva, 17 Alberto De Marchi, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Fuser, 20 Marco Lazzaroni, 21 Edoardo Gori, 22 Ian McKinley, 23 Tommaso Iannone. Indisponibili invece: Derrick Appiah, Robert Barbieri, Marco Barbini, Dean Budd, Ornel Gega, Irné Herbst, Nasi Manu, Giovanni Pettinelli, Marco Riccioni, Federico Zani. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn.