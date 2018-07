Benetton Rugby, annunciato il calendario della Guinnes Pro14

TREVISO Il board del Guinness PRO14 ha reso noto oggi il calendario ufficiale per la stagione 2018/2019 che prenderà inizio il prossimo 1 settembre, confermando inoltre le stesse conference dello scorso anno.

CONFERENCE A: Cardiff Blues, Connacht, Glasgow Warriors, Munster Rugby, Ospreys, Toyota Cheetahs, Zebre Rugby Club

CONFERENCE B: Benetton Rugby, Dragons, Edinburgh Rugby, Leinster Rugby, Scarlets, Southern Kings, Ulster Rugby

La nona stagione del Benetton Rugby nella competizione internazionale comincerà con la trasferta gallese al Rodney Parade per sfidare i Dragons. La settimana seguente ci sarà l’esordio casalingo, a fare visita ai Leoni sarà un’altra gallese ossia i Cardiff Blues. Dal terzo al quinto round gli uomini di coach Crowley giocheranno lontano dallo Stadio Monigo poiché impegnati nelle tre trasferte contro Scarlets, Ospreys ed Edimburgo. Il 5 ottobre il rientro a Treviso contro la compagine dei Southern Kings. A quel punto avrà inizio la Challenge Cup che impegnerà i Leoni per due weekend consecutivi, prima di riprendere il percorso in PRO14 ospitando il Leinster.

All’ottava giornata, prima delle due settimane di pausa per i Cattolica Test Match, ecco ancora a Monigo, l’Ulster. Dopo la gara contro la squadra di Belfast, i Leoni voleranno per due settimane in Sudafrica per affrontare Cheetahs prima e Kings il weekend successivo. Il 22 dicembre ecco il primo dei tre derby italiani contro le Zebre, si comincia a Parma. Ritorno a Treviso il sabato seguente. Il primo impegno del 2019 si chiama Glasgow Warriors, gara in programma sabato 5 gennaio ore 15.00 allo Stadio Monigo. A quel punto il PRO14 lascerà nuovamente spazio alla Challenge Cup per riprendere il 25 gennaio con i biancoverdi impegnati nella gara di ritorno contro l’Ulster.

Quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo vedranno i Leoni ospitare allo Stadio Monigo rispettivamente Scarlets, Dragons ed Edinburgh Rugby. Infine nelle ultime quattro giornate, le date esatte di queste verranno comunicate prossimamente, gli uomini di coach Crowley voleranno due volte in Irlanda per giocare contro Connacht ed Leinster, affronteranno poi a Treviso il Munster e chiuderanno a Parma contro le Zebre.

Round 1, Sab 1 Settembre 2018 ore 19.35 – Dragons vs Benetton Rugby

Round 2, Sab 8 Settembre 2018 ore 20.35 – Benetton Rugby vs Cardiff Blues

Round 3, Sab 15 Settembre 2018, ore 17.15 – Scarlets vs Benetton Rugby

Round 4, Sab 22 Settembre 2018, ore 19.35 – Ospreys vs Benetton Rugby

Round 5, Ven 28 Settembre 2018, ore 19.35 – Edinburgh Rugby vs Benetton Rugby

Round 6, Sab 6 Ottobre 2018, ore 20.00 – Benetton Rugby vs Southern Kings

Round 7, Sab 27 Ottobre 2018, ore 16.00 –Benetton Rugby vs Leinster

Round 8, Sab 3 Novembre 2018, ore 16.00 – Benetton Rugby vs Ulster

Round 9, Sab 24 Novembre 2018, ore 14.30 – Toyota Cheetahs vs Benetton Rugby

Round 10, Sab 1 Dicembre 2018, ore 19.15 – Southern Kings vs Benetton Rugby

Round 11, Sab 22 Dicembre 2018, ore TBC – Zebre Rugby Club vs Benetton Rugby

Round 12, Sab 29 Dicembre 2018, ore TBC – Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club

Round 13, Sab 5 Gennaio 2019, ore 15.00 – Benetton Rugby vs Glasgow Warriors

Round 14, Ven 25 Gennaio 2019, ore 19.35 – Ulster vs Benetton Rugby

Round 15, Sab 16 Febbraio 2019, ore 18.15 – Benetton Rugby vs Scarlets

Round 16, Sab 23 Febbraio 2019, ore 14.00 – Benetton Rugby vs Dragons

Round 17 Sab 2 Marzo 2019, ore 16.00 – Benetton Rugby vs Edinburgh Rugby

Round 18, 22/23/24 Marzo 2019 – Connacht vs Benetton Rugby

Round 19, 5/6/7 Aprile 2019 – Leinster vs Benetton Rugby

Round 20, 12/13/14 Aprile 2019– Benetton Rugby vs Munster

Round 21, 26/27/28 Aprile 2018 – Zebre Rugby Club vs Benetton Rugby