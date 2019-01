Ian Keatley è ufficialmente un giocatore del Benetton Rugby

Benetton Rugby ha messo a segno in queste ore il secondo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Si tratta dell’utility back Ian James Keatley attualmente in forza al Munster Rugby.

Nato a Dublino l’1 aprile 1987, pesa 92kg ed è alto 180 cm. Mediano di apertura versatile in grado di ricoprire anche i ruoli di centro ed estremo, ha tra le sue caratteristiche principali l’ottima visione di gioco, l’abilità del gioco al piede confermata dalle alte percentuali realizzative (oltre l’80%, ndr), oltre ad essere un giocatore di notevole esperienza internazionale. La carriera rugbistica di Keatley comincia al Belvedere College, team con cui vince la Leinster Senior Cup nel 2005 (la prima volta in 33 anni di storia per la scuola, ndr) prima di spostarsi al Suttonians Rfc. All’età di 20 anni entra a far parte della prima squadra del Leinster Rugby ma non trovando molto spazio, l’anno successivo decide di andare a giocare per Connacht franchigia con la quale disputerà tre stagioni tra Celtic League e Challenge Cup collezionando 77 presenze e totalizzando 688 punti. Nell’estate del 2011 Keatley lascia Connacht per cominciare una nuova avventura con un’altra franchigia irlandese, il Munster Rugby. Con la Red Army, sua attuale squadra, Ian vanta ad oggi 180 caps e 1247 punti che fanno di lui il secondo miglior marcatore nella storia del club dietro soltanto al mitico Ronan O’Gara, oggi vice allenatore dei Crusaders. Inoltre con la maglia della nazionale irlandese Ian Keatley ad oggi ha collezionato 7 caps, messo a segno 37 punti e vinto un Sei Nazioni nel 2015. Precedentemente aveva indossato la maglie dei “Greens” U20, dell’Irlanda Wolfhounds e quella degli Emergenti.

«Sono felicissimo di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera al Benetton Rugby. Questa è una fantastica opportunità per mia moglie e mia figlia di sperimentare qualcosa di molto diverso. In questo momento il Benetton è uno dei club ai vertici per il raggiungimento di qualcosa di speciale e io voglio far parte di questo entusiasmante viaggio. Inoltre ritengo che con l’ottimo lavoro svolto dallo staff e dai miei nuovi compagni di squadra potremo contribuire insieme a raggiungere molti successi. Non vedo l’ora di debuttare allo Stadio Comunale di Monigo di fronte ai tifosi biancoverdi» ha dichiarato il neo acquisto biancoverde. Queste invece le parole di Antonio Pavanello, direttore sportivo del Benetton Rugby: «Sin da subito con Ian c’è stata intesa sulla condivisone del progetto e degli obiettivi, e come accaduto con Duvenage ha sposato l’idea di essere un supporto costante per i nostri giocatori più giovani così da aiutarli nel loro percorso di crescita. In una stagione particolare come la prossima, visti i numerosi impegni della Nazionale Maggiore Italiana e i giocatori che potremo quindi perdere, siamo sicuri che Keatley porterà esperienza e solidità in più ruoli della linea arretrata; ragionamento simile a quello fatto per i leader della touche. Non per ultimo, la scelta è ricaduta su di lui perché parliamo di un giocatore che conosce perfettamente la nostra competizione ed il rugby europeo»