Benetton Rugby: iniziata ufficialmente la nuova stagione sportiva con 11 permit player

TREVISO E’ ufficialmente iniziata lunedì la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby, durante la quale il club biancoverde sarà impegnato in Guinness PRO14 e nell’European Rugby Challenge Cup. La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime tre settimane con sessioni di allenamento doppie da lunedì al mercoledì e singole, soltanto la mattina, giovedì e venerdì. Dal 23 al 28 luglio, terminata la preparazione a Treviso, il gruppo si sposterà in montagna per il ritiro a Calalzo di Cadore. Seguirà una settimana di pausa prima di ricominciare in vista delle tre amichevoli estive tutte in programma allo Stadio Monigo.

10 Agosto 2018 ore 20:30 – Benetton Rugby vs Worcester Warriors

17 Agosto 2018 ore 20:30 – Benetton Rugby vs Leicester Tigers

24 Agosto 2018 ore 20:30 – Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club

La giornata ha visto il direttore sportivo Antonio Pavanello intervenire per dare il benvenuto alla squadra e spiegare l’impostazione dello staff: “Il nostro intento è stato quello di continuare il lavoro di ampliamento con qualità delle figure che circondano i giocatori rendendo il lavoro di quest’ultimi il più possibile dettagliato e preciso, tutto ciò è possibile soltanto avendo il giusto numero di componenti all’interno dello staff. Due anni fa abbiamo cominciato dagli allenatori, nella stagione appena conclusa l’abbiamo fatto lavorando moltissimo sull’area medico-fisioterapica e quest’anno il focus è stato la preparazione atletica. Un lavoro fatto anno dopo anno che ci ha permesso oggi di poter godere un gruppo ben strutturato di professionisti".

"Lo staff dei preparatori vedrà insieme a Pete Atkinson, responsabile della strategia, tre figure chiave: Giorgio Da Lozzo, Riccardo Ton e Giacomo Vigna supportate da Fabio Benvenuto, Serena Chiavaroli e Mark Brady. Il secondo progetto importante che interesserà la nuova stagione sarà quello dei permit-player, nato già nelle passate stagioni con un numero limitato di giocatori. Quest’anno invece il numero di atleti che si alleneranno con noi crescerà in maniera importante. Sarà un numero che potrà sia aumentare che diminuire in base alle performance dei ragazzi selezionati e a quelle dei loro colleghi nei rispettivi club. Il confronto con le squadre di appartenenza sarà continuo, coinvolgendo le varie aree: tecnica, atletica, fisioterapica e medica. Auguro soprattutto a questo gruppo il migliore in bocca al lupo perché sarà una stagione dura e di sacrificio per loro e nella quale saranno visionati e testati per un eventuale futuro in biancoverde”.

La nona stagione dell’avventura internazionale del Benetton Rugby vedrà per quanto concerne l’area dirigenziale sportiva, confermato il ds Antonio Pavanello insieme al team manager Enrico Ceccato. Le conferme riguardano anche l’intero staff tecnico, dove coach Kieran Crowley a capo dell’area continuerà ad essere assistito da Marco Bortolami (avanti/touche), Ezio Galon (trequarti), Marius Goosen (difesa) e Fabio Ongaro (avanti/mischia). La video analisi sarà affidata ancora alla coppia composta da Mattia Geromel e Nicola Gatto. Alcune novità interesseranno l’area atletica, che al fine di una maggiore strutturazione, da una parte continuerà a godere della responsabilità strategica di Pete Atkinson (responsabile della strategia e dello sviluppo della performance umana di FIR, ndr), coadiuvato da Fabio Benvenuto, Giorgio Da Lozzo, Giacomo Vigna e dall’altra vedrà arricchirsi di nuove figure quali: Riccardo Ton, Serena Chiavaroli e Mark Brady, quest’ultimo responsabile dell’analisi dei sistemi GPS.

Dello staff medico faranno parte Roberto Saccocci, Lela Elvis, Bruno Pauletti e Marco Cesana, già medico sociale biancoverde da marzo 2011 a giugno 2013. Infine ben sei figure costituiranno l’area fisioterapica, ovvero: Marco Bazo, Julia Headey, Mauro Lazazzara, Giacomo Mazzon, Nicolò Valerio, Ennio Zaffalon e l’ex Leone Filippo Filippetto.

Di seguito invece la rosa giocatori 2018/2019 momentaneamente così costituita:

PRIME LINEE

Derrick Appiah

Tomas Baravalle

Luca Bigi

Alberto De Marchi

Giuseppe Di Stefano

Hame Faiva

Simone Ferrari

Ornel Gega

Engjel Makelara

Tiziano Pasquali

Nicola Quaglio

Marco Riccioni

Cherif Traore

Federico Zani

SECONDE – TERZE LINEE

Robert Barbieri

Marco Barbini

Dean Budd

Marco Fuser

Irné Herbst

Marco Lazzaroni

Nasi Manu

Sebastian Negri

Giovanni Pettinelli

Federico Ruzza

Abraham Steyn

Alessandro Zanni

MEDIANI

Tommaso Allan

Giorgio Bronzini

Dewaldt Duvenage

Edoardo Gori

Ian McKinley

Antonio Rizzi

Tito Tebaldi

TREQUARTI

Tommaso Benvenuti

Ignacio Brex

Andrea Bronzini

Angelo Esposito

Jayden Hayward

Tommaso Iannone

Monty Ioane

Luca Morisi

Iliesa Ratuva Tavuyara

Alberto Sgarbi

Luca Sperandio

Marco Zanon

(In grassetto sono riportati i nuovi acquisti)

Infine il gruppo dei 45 giocatori verrà integrato con ulteriori 11 profili provenienti dalle realtà venete del campionato di Eccellenza. I giocatori in questione sono:

Damiano Borean – 12.01-1997 – Pilone/Tallonatore

Niccolò Cannone – 17.05.1998 – Seconda Linea

Michele Lamaro – 03.06.1998 – Terza Linea

Lodovico Manni – 30.01.1998 – Terza Linea

Michele Mancini Parri – 13.05.1998 – Pilone

Riccardo Brugnara – 26.12.1993 – Pilone

Andrea De Masi – 04.12.1998 – Centro

Massimo Cioffi – 25.04.1997 – Estremo

Leonardo Mantelli – 07.12.1996 – Mediano d’Apertura

Matteo Canali – 11.09.1998 – Seconda Linea

Luca Crosato – 12.03.1998 – Mediano di Mischia