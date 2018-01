Benetton Rugby: anche Jayden Hayward prolunga per le prossime due stagioni sportive

TREVISO “Sono lieto di prolungare il mio rapporto con il Benetton Rugby consapevole che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo una rosa avvincente e competitiva, siamo un gruppo che lavora duramente con un unico obiettivo comune: diventare una squadra di successo” – queste le dichiarazioni dell’estremo biancoverde Jayden Hayward al momento della firma del contratto che lo legherà al Benetton Rugby sino al 30 giugno 2020.

Neozelandese di nascita (Hawera 11 febbraio 1987, ndr) ma equiparato per giocare in maglia azzurra esordisce a soli vent’anni nella Air New Zealand Cup con Taranaki e nella sua prima stagione con i gialloneri viene premiato come miglior trequarti e giovane più promettente. Hayward nasce come mediano di apertura adattabile a primo centro per poi affermarsi nel ruolo che più preferisce ovvero quello di estremo. Secondo più giovane, dietro ad Israel Dagg, ad esordire con gli Highlanders nel Super 14 2009, viene eletto miglior trequarti della squadra nel 2010.

Poi il passaggio agli Hurricanes, continuando nel frattempo anche l’esperienza di ITM Cup con Taranaki, dove stabilisce il record neozelandese di segnare una meta in dieci incontri consecutivi. A fine stagione la grande soddisfazione della vittoria del Ranfurly Shield, prima dell’approdo a Western Force, in Australia, club con il quale gioca 23 partite segnando 122 punti. Nella stagione 2014/2015 il suo arrivo a Treviso, anche in Italia come del resto aveva già fatto in patria Hayward si è messo in mostra per la sua visione di gioco e per l’esplosività nella corsa in campo aperto soprattutto nelle fasi di contrattacco. Hayward ad oggi è in sceso in campo 71 volte con la maglia biancoverde mettendo a segno 288 punti.

Lo scorso novembre viene selezionato dal CT della nazionale Conor O’Shea per i Crèdit Agricole Cariparma Test Match autunnali nei quali scende in campo da titolare in tutte e tre le partite disputate contro Fiji, Argentina e Sudafrica. In questi giorni Hayward è impegnato nel raduno azzurro di Roma in vista del NatWest 6 Nazioni 2018. Così si è espresso il direttore sportivo Antonio Pavanello: “Sin dal suo arrivo in biancoverde Jayden ha mostrato le sue eccellenti qualità di utility back oltre che di estremo professionista che lo hanno presto reso una delle pedine fondamentali della nostra linea dei trequarti. L’essere entrato a far parte nel gruppo della Nazionale Maggiore non è altro che una conferma che nel suo ruolo sia uno dei migliori atleti in circolazione per cui siamo veramente felici di essere riusciti a trattenerlo in vista delle prossime stagioni”.