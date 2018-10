Benetton rugby torna a Monigo: la sfida è contro il Leinster

Sabato pomeriggio i leoni di coach Crowley, dopo le due gare consecutive disputate in European Rugby Challenge Cup dalle quali hanno raccolto 6 punti, torneranno in Guinness Pro14 per giocare il settimo round della competizione internazionale contro i campioni in carica del Leinster Rugby.

Allo stadio Monigo la gara avrà inizio alle ore 16 e sarà diretta dal fischietto gallese Ben Whitehouse e dagli assistenti Craig Evans e Andrea Spadoni. I Leoni, stringendosi intorno al dolore della famiglia Benetton per la scomparsa del “Signor Gilberto”, scenderanno in campo con il lutto al braccio e verrà inoltre osservato un minuto di silenzio alla memoria. La linea dei trequarti del Benetton Rugby vedrà ad estremo Jayden Hayward, sulle ali agiranno Ratuva Tavuyara e Monty Iaone. Il reparto dei centri sarà occupato dalla coppia composta da Ignacio Brex e capitan Alberto Sgarbi. Mediana affidata ad Antonio Rizzi e Dewaldt Duvenage. Il reparto degli avanti vedrà la prima linea composta da Derrick Appiah, Hame Faiva e Marco Riccioni. In seconda invece sarà Irné Herbst ad affiancare Federico Ruzza. Chiuderanno il pack i flanker Giovanni Pettinelli, Michele Lamaro insieme al numero 8 Marco Barbini. A disposizione: Tomas Baravalle, Alberto De Marchi, Simone Ferrari, Alessandro Zanni, Marco Lazzaroni, Tito Tebaldi, Tommaso Iannone e Angelo Esposito. Indisponibili: Tommaso Allan, Robert Barbieri, Ornel Gega, Nasi Manu, Ian McKinley, Abraham Steyn, Federico Zani.