Benetton Rugby, annunciata la formazione che scenderà in campo contro Lione

Sabato 14 dicembre alle 13:45 allo stadio Monigo i Leoni scenderanno in campo in Heineken Champions Cup contro i francesi del Lyon. A dirigere l’incontro sarà la terna inglese composta da Matthew Carley ed i suoi assistenti JP Doyle e Anthony Woodthorpe. Queste le parole di Sarto, uno dei biancoverdi presenti anche lo scorso weekend a Lione: «Volevamo chiaramente un altro risultato ed in generale un altro andamento in Champions Cup. Contro Lione sapevamo che sarebbe stata una gara durissima e tale si è dimostrata. In settimana abbiamo rivisto i nostri errori e ci siamo concentrati sul nostro piano di gioco che una settimana fa non siamo riusciti a mettere in atto. Vogliamo tornare a conquistare dei risultati positivi e speriamo di cominciare già da domani di fronte al nostro pubblico».

La linea dei trequarti vedrà così il triangolo allargato composta da Jayden Hayward ad estremo mentre sulle ali agiranno Leonardo Sarto e Monty Ioane. Coppia dei centri inedita con Ratuva Tavuyara e Luca Morisi, infine a chiudere il reparto sarà la mediana occupata da Ian Keatley e capitan Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia vedrà la prima linea con i piloni Cherif Traore e Tiziano Pasquali, insieme al tallonatore Hame Faiva. Seconda linea con Irné Herbst affiancato da Eli Snyman. Chiuderanno il pack i flanker Sebastian Negri e Giovanni Pettinelli, con il numero 8 Abraham Steyn. Questa la formazione completa dei Leoni: 15 Jayden Hayward, 14 Leonardo Sarto, 13 Ratuva Tavuyara, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Dewaldt Duvenage (C), 8 Abraham Steyn, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Sebastian Negri, 5 Eli Snyman, 4 Irné Herbst, 3 Tiziano Pasquali, 2 Hame Faiva, 1 Cherif Traore. A disposizione: 16 Federico Zani, 17 Nicola Quaglio, 18 Michele Mancini Parri, 19 Marco Fuser, 20 Marco Lazzaroni, 21 Marco Barbini, 22 Tito Tebaldi, 23 Antonio Rizzi. Indisponibili: Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Ignacio Brex, Dean Budd, Simone Ferrari, Ornel Gega, Michele Lamaro, Marco Riccioni, Luca Sperandio, Alessandro Zanni, Marco Zanon.