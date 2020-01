Benetton Rugby vola in trasferta a Northampton per l'Heineken Champions Cup

Weekend di Heineken Champions Cup per i Leoni biancoverdi che domenica alle 14:00 italiane (13:00 locali) scenderanno in campo al Franklin’s Gardens per affrontare i Northampton Saints, secondi in classifica nel girone così come in Premiership.

A dirigere l’incontro sarà la terna francese composta da Pierre Brousset e dai suoi assistenti Tual Trainini e Pierre-Baptiste Nuchy. Il XV scelto vedrà la linea dei trequarti composta da Jayden Hayward ad estremo mentre sulle ali agiranno Leonardo Sarto e Monty Ioane. Coppia dei centri con Tommaso Benvenuti e capitan Alberto Sgarbi, infine a chiudere il reparto sarà la mediana occupata da Tommaso Allan e Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia vedrà la prima linea con i piloni Nicola Quaglio e Tiziano Pasquali, insieme al tallonatore Hame Faiva. Seconda linea con Federico Ruzza alla sua 50esima presenza in biancoverde affiancato da Alessandro Zanni al rientro post infortunio. Chiuderanno il pack i flanker Marco Lazzaroni e Giovanni Pettinelli, con il numero 8 Marco Barbini. Come per Ruzza, anche per Federico Zani che partirà dalla panchina qualora dovesse subentrare si tratterebbe della 50esima apparizione con i Leoni.

Info & Formazioni

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Leonardo Sarto, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Marco Lazzaroni, 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni, 3 Tiziano Pasquali, 2 Hame Faiva, 1 Nicola Quaglio. A disposizione: 16 Engjel Makelara, 17 Federico Zani, 18 Cherif Traore, 19 Eli Snyman, 20 Marco Fuser, 21 Charly Trussardi, 22 Antonio Rizzi, 23 Marco Zanon. Indisponibili: Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Ignacio Brex, Dean Budd, Simone Ferrari, Ornel Gega, Toa Halafihi, Michele Lamaro, Nasi Manu, Sebastian Negri, Marco Riccioni, Abraham Steyn, Ratuva Tavuyara, Tito Tebaldi. La gara potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #NORvBEN e sull’App Mobile disponibile per iOS e Android.